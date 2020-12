Close

Hija de Lorena Rojas sabe que es adoptada Tras la muerte de Lorena Rojas, su hermana Mayra se quedó a cargo de Luciana, la hija que adoptó la actriz antes de morir. La niña conoce perfectamente su origen. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La única hija que tuvo Lorena Rojas, a quien llamó Luciana, fue producto de un proceso de adopción. A su muerte, la entonces bebé fue adoptada una segunda vez por Mayra Rojas, hermana de la fallecida actriz, quien revela que la niña tiene perfectamente claro cuál es su origen; sin embargo, no le ocasiona ningún conflicto. RELACIONADO: ¿Cómo es la vida de la hija de Lorena Rojas? Image zoom Lorena Rojas | Credit: Mezcalent “‘Yo he tenido tres mamás: la mamá que me tuvo en su panza, mi mamá y tú’”, explicó a los medios de comunicación Maya Rojas que es lo dice Luciana públicamente. “Me decía ‘mamá, yo llegué por adopción’. [Mayra respondió] ‘si mi amor’. ‘Eres una niña muy deseada de muchas maneras’. Y cómo la adopción no es un tema nuevo en mi casa porque Fabián [mi otro hijo] también llegó por adopción”. Image zoom Lorena Rojas y su hijita Luciana. Respecto a la imagen que tiene de Jorge Monje, quien fue pareja sentimental de la protagonista de la telenovela El cuerpo del deseo y estuvo con ella en la última etapa de su vida, Mayra asegura que no la chiquilla no lo recuerda porque convivió con él muy poco y cuando era muy pequeña. Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Jorge [Monje] formó parte de la vida de Luciana muy poquito tiempo. ¿Legalmente? No había un lazo legal. Ella ve fotos donde está Jorge y no pregunta. Mientras ella no pregunte, no tengo nada más que decir”, advirtió. “Ella convive con mis dos exmaridos y a los dos les dice papá. Entonces, esa imagen es la que quiero fomentar”. Para Luciana su figura materna actual es Mayra Rojas, quien se preocupa por darle una buena educación y procura hablarle constantemente de la fallecida Lorena.

