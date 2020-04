Luciana, la hija de la fallecida Lorena Rojas, busca hacer conciencia por el coronavirus Luciana, la hija de Lorena Rojas, se une a otros para dar un mensaje que concientice a las personas sobre la pandemia del COVID-19. La pequeña quiere que todos se cuiden. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La hija de la fallecida Lorena Rojas, Luciana, quien ahora está al cuidado de su tía Mayra, decidió enviar un importante mensaje para protegerse de esta pandemia por el coronavirus. Lo hizo de una manera muy divertida, ya que estaba tomando un baño. “Hola soy Luciana. Tengo seis años. Quédense en casa. Cuídense. Sí tienen que salir pero que sean compras, así”, mencionó la niña en un video que Mayra Rojas subió a su cuenta de Instagram. “Tú cuidas a la gente”. RELACIONADO: ¿Cómo es la vida de la hija de Lorena Rojas? Image zoom La niña aprovechó para dar un consejo adicional a todos los pequeños. “Y respeten a su mamá”, advirtió. “Para que no los roben”. Por su parte, Mayra, quien estaba bañando a la chiquilla, también dio una recomendación al respecto. “Cuídense. No es necesario que te diga que te tienes que quedar. Seamos empáticos; respetemos a aquellos que tienen la necesidad de salir; que tienen la necesidad de cuidar su trabajo, el dinero que tienen que llevar a casa para poder comer”, comentó. “Seamos amables, seamos corteses con lo que pensamos y lo que sentimos. Por ellos, por ti y por todos nosotros”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz explicó que la idea del video surgió porque “me sentía con la obligación” de hacer conciencia de “que nadie nos está obligando a quedarnos en casa, es una responsabilidad cívica”. Así, la niña decidió unirse a este mensaje cuando le explicó todo lo que ocurría. Image zoom “Luciana es una niña encantadora. Es una esponjita, absorbe todo lo que sucede a su alrededor”, relató al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca) “Me pareció muy lindo que la niña dijera ‘Y respeten a su mamá’”. Mayra Rojas explicó que sus hijos y ella están guardando la cuarentena a causa del COVID-19, solo salen por comestibles y han logrado adaptarse bien al aislamiento. Advertisement

