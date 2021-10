¡Qué linda y grande está la hija de Khloé Kardashian! ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Khloe Kardashian Takes her Daughter True to her Dance Class Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Además, Mariana Garza junto a su hija en la alfombra, Eiza González muy guapa en París y más fotos imperdibles de los famosos. Empezar galería Con su pequeña bailarina Khloe Kardashian Takes her Daughter True to her Dance Class Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad Khloé Kardashian fue fotografiada llevando a su hija True a una clase de baile en Los Ángeles. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio En la alfombra roja Mariana Garza y su hija María en la alfombra roja del reestreno de la obra "Perfectos Desconocidos" Credit: mezcalent Mariana Garza y su hija María en la alfombra roja del estreno de la obra Perfectos desconocidos en el Teatro Libanés, en la capital mexicana. 2 de 8 Ver Todo Latinos sobresalientes Ivan Carrillo y Carolina Sandoval en La Casa Blanca celebrando el Mes de la Herencia Hispana Credit: Cortesia The Social Rooster La empresaria Carolina Sandoval y el periodista Iván Carrillo fueron invitados a la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca presentada por la Primera Dama, Jill Biden. "Yo soy una ciudadana del mundo que quiere ayudar a través de mis redes sociales a enviar un mensaje", afirmó la artista venezolana a People en Español. "No me interesa la política sino desde el punto de vista de una ciudadana que tiene una voz, que puede exponer puntos que a otras personas van a llamar la atención". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Gran final Lucero, Mijares, Itatí Cantoral y Consuelo Duval en la final de "El Retador" Credit: mezcalent Lucero, Mijares, Itatí Cantoral y Consuelo Duval muy elegantes en la final del programa de talento El retador. 4 de 8 Ver Todo ¡A bailar! Nacho cuenta con Yandel y más (Justin Quiles y Zion) para lanzar a modo de remix su más reciente sencillo, "La Buena" Credit: mezcalent Nacho cuenta con Yandel, Justin Quiles y Zion para lanzar a modo de remix su más reciente sencillo, "La buena", una colaboración que le demuestra que puede contar con sus amigos. 5 de 8 Ver Todo De compras Roselyn Sanchez Enjoyse Some Aguas Frescas with her Son Dylan in LA Credit: Photo © 2021 Instar Images/The Grosby Group La actriz Roselyn Sánchez fue fotografiada portando una mascarilla y comprando algunos víveres en un supermercado en Los Ángeles. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Todo sobre el nuevo film Eugenio Derbez Attends Apple's Special Screening & Q+A of 'Coda' at The Edition Hotel Credit: Photo © 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group El actor mexicano Eugenio Derbez se dio cita al screening de Apple de la cinta Coda, donde participó en una sesión de preguntas y respuestas de la película animada. 7 de 8 Ver Todo De visita en París Eiza Gonzalez is a Makeup-Free Beauty in The City of Lights Credit: Photo © 2021 Spread Pictures/The Grosby Group Así de fresca y juvenil se dejo ver la artista mexicana Eiza González en París. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

