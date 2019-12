Hija de Julio Preciado responde a las críticas porque será donadora de riñón de su padre La decisión de donarle un órgano a Julio Preciado ha resultado lo mejor para su hija Yuliana. La joven respondió a la críticas que le han realizado a su padre por aceptar. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los graves problemas de salud por los que ha atravesado Julio Preciado tienen su origen en un problema de riñón; incluso, el cantante debe someterse a un transplante para salvar su vida. Ante tal situación, su hija Yuliana decidió donarle el órgano qué necesita. “Prefiero no tener un riñón que no tener un papá [Julio Preciado], advirtió Yuliana al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Mi papá no puede tener una idea del amor tan grande que le tengo y de lo que yo estaría dispuesta a hacer por él”. RELACIONADO: Julio Preciado sufre una isquemia cerebral Image zoom La única hija mujer del intérprete de “Dos hojas sin rumbo” está completamente convencida de su decisión porque lo más importante es que su padre recupere su salud; por lo tanto, no le parece un acto de heroísmo su decisión de ser quien le ceda tan importante órgano. “La gente desconoce; no sabe por lo que hemos pasado. Casi perder a mi papá es algo súper fuerte; es un dolor que no se le desea absolutamente a nadie”, agregó. “Ahora está en mis manos poderle dar un cachito más de vida para mí es un honor”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven también defendió a Julio Preciado, quien ha sido objeto de críticas por aceptar que su hija le ceda uno de sus riñones. Incluso, fue el propio cantante quien desistió de la idea pese a las súplicas de Yuliana por aceptarlo. Finalmente, no quedó otro remedio cuando los estudios clínicos la señalaron como la única compatible para dicho procedimiento. “Para toda la gente que se le hace esto como un egoísmo de parte de mi papá, no lo es. No estoy haciendo nada que un hijo no haría por su papá “, comentó. “En un principio fue como sorpresivo porque no estaba considerada porque mi papá no quería” Advertisement

