Jenicka López sobre quienes hablan mal de su figura: "Me pone nerviosa porque a veces me critican muy feo"

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Jenicka López sabe de primera mano lo que es recibir comentarios ofensivos en las redes sociales, pero está decidida a que nada la aparte de su objetivo. “Me critican por mis curvas y por lo que me pongo [de ropa], y me pone nerviosa porque a veces me critican mucho y muy feo. Pero eso me motiva”, confiesa la mexicoamericana de 21 años. “Mi mamá tenía unas curvas supersexy, las apreciaba mucho. Ella me dio este cuerpo y es un homenaje a ella porque me parezco a ella y en cada cosa que hago la tengo en mente”.

RELACIONADOS: Las mejores fotos de Jenicka López, la hija de Jenni Rivera

Image zoom Roy Castro

RELACIONADOS: Mira cómo han crecido los hijos de Jenni Rivera

RELACIONADOS: Chiquis Rivera explota contra El gordo y la flaca

RELACIONADOS: Chiquis rivera explota contra El Gordo y la flaca

Precisamente por cumplir al pie de la letra los deseos de la Diva de la Banda es que abandonó sus estudios de maestra para hacerle la competencia a la modelo plus size Ashley Graham y dedicarse de lleno a los tutoriales de belleza en YouTube. “Siempre me dijo que siguiera mis sueños y que lo hiciera bien, y creo que lo estoy haciendo”, apunta López, quien a veces maquilla a su hermana Chiquis Rivera. “Cuando subo una foto en las redes sociales me gusta verme bien, hacerlo bien, para que otras muchachas vean que se puede, que no tengan pena. Nadie va a quererme más que yo y todas tienen que hacer y pensar en eso”. ¡Pues a amarse se ha dicho señoras y señoritas!