La hija pequeña de Geraldine Bazán y Gabriel Soto explica su teoría sobre el coronavirus Miranda ha enternecido las redes con estas imágenes compartidas por su mamá donde da sus explicaciones y se preocupa como adulta sobre la COVID-19. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el desparpajo de sus padres ante las cámaras es normal que las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto se desenvuelvan como pez en el agua frente a los focos. Las pequeñas Elissa y Miranda tienen una gracia que nos han demostrado en sus diferentes videos con sus papis haciendo Tik Toks o simplemente de su día a día. El último que nos ha enternecido es de la chiquitina de la casa. Miranda, que estaba siendo grabada sin saberlo por su mami, hablaba con su abuelita sobre la situación actual del coronavirus. Una de sus teorías es que en 20 días la cuarentena llega a su fin. Así lo dejó saber desde su camita con una seguridad que nos robó el corazón y que, claro, la actriz no pudo dejar de compartir. Image zoom Geraldine Bazán IG/Geraldine Bazán La benjamina prestaba atención a su abuelita mientras le contaba cómo estaba la situación y los números de afectados donde vivía. "¿En Guadalajara qué pasó?", le preguntó preocupada la princesita de la casa. Image zoom Geraldine Bazán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine, enamorada de su niña, no pudo evitar comentar esta actitud de Miranda. "Ternurita, "Se cree grande", escribió junto a las preciosas historias de Instagram. Al final, la mami paparazzi fue pillada con las manos en la masa pero al menos nos dejó este documento que ha derretido las redes por su nivel de dulzura e inocencia. Las preciosas jovencitas llegaron un día después del Día de la Madre a pasarlo con la suya pero igualmente lo celebraron a lo grande tal y como nos lo mostró la actriz en sus redes. "El mejor plan", escribió.

Close Share options

Close View image La hija pequeña de Geraldine Bazán y Gabriel Soto explica su teoría sobre el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.