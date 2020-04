Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto está hecha una mujer ¡y es el clon de su papi! Elissa ha dado un cambio impresionante. La jovencita ha protagonizado una divertida sesión de fotos donde demuestra ser la viva imagen del actor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Parece que fue ayer cuando Geraldine Bazán y su entonces esposo, Gabriel Soto, anunciaban la llegada de su primogénita, Elissa. De eso hace ya 11 años. La hija de la ex pareja de actores se ha convertido en una preciosa adolescente tal y como hemos visto en una preciosa sesión de fotos en su perfil de Instagram. Desde allí nos ha mostrado lo grande y bella que se ha puesto, además del increíble parecido con uno de sus padres. Aunque ha heredado la coquetería de su mami y su cálida mirada, la realidad es que es igualita a su papá. Al menos eso es lo que dicen la mayoría de los comentarios tras ver las fotografías. Las instantáneas han enamorado a su legión de fans que no han tardado en dar su opinión sobre la ya no tan pequeña. "Igualita a tu papá", "Te pareces mucho a tu papi", "Es igual al padre", "Se parece más al papá", escriben tan solo algunos. La jovencita, que además ya ha dado sus primeros pinitos como actriz de la mano de su mami, no solo es el clon de su progenitor sino que se llevan a las mil maravillas. Tienen una conexión muy especial y eso se nota en la reciente felicitación de cumpleaños de la joven a Gabriel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo muchísimo, todavía me acuerdo cuando me dejabas maquillarte y te ponías pelucas conmigo. Nunca habrá nadie como tú, eres una de las personas que más amo en el mundo, te deseo mucha felicidad y salud, te amo pa", una felicitación de cumpleaños que ha derretido al destinatario. "Te amo con todo mi corazón y toda mi alma, hija. Gracias por tus palabras. Siempre estaré para ti y siempre serás my big baby girl", le contestó. Tanto ella como Miranda, la benjamina de la casa, alumbran las vidas de la expareja. Sus niñas son su mayor prioridad y eso está por encima de todo lo demás. Advertisement

