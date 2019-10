Ante la situación que vive Fabiola Campomanes con su expareja, Jonathan Islas, la hija de la actriz alzó su voz para defender a su progenitora y también envió un contundente mensaje al actor.

Sofía Campomanes recurrió a sus redes sociales -según ella, sin que su madre lo supiera- ya que aseguró no estarla pasando bien tras la disputa que se suscitó esta semana entre su mamá y su hoy ex.

La también actriz comentó que decidió hablar públicamente dado a que el actor fue el primero en hacerlo y ella se vio en la necesidad de defender a su madre ante quienes han dudado de su testimonio.

La joven aseguró en su cuenta de Instagram que Islas tiene un problema con el alcohol que lo vuelve agresivo, por lo que su mamá intentó hacer lo mejor que pudo para no provocar dicha agresión.

"El tiempo que conviví [con] Jonathan, yo no creo que Jonathan sea una persona agresiva, pero definitivamente creo que es una persona que tiene un problema con el alcohol, o bien [es] un alcohólico. Tan lo creo yo que sé que él también lo cree porque cuando yo lo conocí él de hecho asistía a un programa de Alcohólicos Anónimos", aseguró la joven.

Sofía continuó corroborando la historia de su madre asegurando que lo que molestó al actor fue que su progenitora lo haya echado de su casa.

"Mi mamá enojada obviamente le dice: ‘¿Sabes qué? Te puedes retirar de mi casa'. Él traía semejante [borrachera] que despierta de una manera todavía alterada, alcoholizada y en lugar de decir, como una persona normal que tuvo un conflicto, está bien, me voy, hablamos mañana o no hablamos, decide ponerse violento y decide empezar a sacar las cosas en el cuarto de mi mamá y demás", explicó.

La joven aseguró que Islas empujó a Fabiola contra un cristal que afortunadamente no se rompió y logró contener a la actriz.

"Si ese cristal se hubiera roto, hoy yo no estaría dando este testimonio", dijo.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Sofía halagó a su mamá por haber fungido como madre y padre para ella y aseguró que la defenderá a como dé lugar.

"A me crió una mujer luchona sola y en este mundo estamos mi mamá y yo", dijo firmemente. "Si te atreves a tocar a mi mamá, pues me tocas a mí antes y si me vas a tocar a mí antes, definitivamente me voy a defender. A mi mamá nadie la toca. Ni para empujarla, ni para agredirla verbalmente. No sé con qué derecho crees que puedes entrar a mi casa, no irte cuanto te están diciendo que te vayas y todavía aparte empujarla, y todavía aparte agredirla. En esta casa no se te trató así".

La joven envió además un mensaje al actor. "No te hace bien el alcohol Jonathan, de verdad. No sé si a ti no te da vergüenza", le dijo. "Era muy evidente tu estado en tus vídeos. No sé porqué quieres lastimarnos así y lastimarte a ti así y a tu familia, todo porque si se terminó una relación".

Sofía aseguró que tanto ella como la actriz interpusieron una orden de restricción y una denuncia por agresión en contra del actor ante las autoridades mexicanas.