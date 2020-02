¡De compañero de trabajo a yerno! Hija de Estefanía Gómez de El final del paraíso ¡se casó con actor de El final del paraíso! La primogénita de la inolvidable Vanessa de Sin senos sí hay paraíso se casó el pasado fin de semana con el que fuera compañero de trabajo de su madre en la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizó Carmen Villalobos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante cuatro temporadas Estefanía Gómez se ganó el cariño del público en la piel de Vanessa, la mujer de Jota (Francisco Bolívar), en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, más tarde conocida como El final del paraíso. Lo que probablemente nunca se hubiera imaginado la actriz colombiana es que uno de sus compañeros de trabajo de esta serie terminaría compartiendo su vida con su hija, una bella joven de nombre Gina Montoya. Pero así fue. La primogénita de Estefanía se casó el pasado fin de semana con el actor venezolano Giancarlo de Sousa, quien interpretó al agente de la DEA Michael Rubens en la ficción protagonizada por Carmen Villalobos, Kimberly Reyes, Catherine Siachoque y Fabián Ríos, entre otros. “Dios bendiga este amor. Me siento inmensamente feliz por ustedes. Son hermosos en todos los sentidos”, escribió emocionada la actriz en Instagram tras el casamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los recién casados no tardaron en compartir un trocito de su felicidad con sus seguidores a través de sus redes sociales. “Mientras te abrazaba supe que el mejor lugar del mundo es en ti, siempre en ti”, escribió la primogénita de Estefanía junto a varias imágenes de la ceremonia. “Te elegí”, expresó por su parte Giancarlo. Más que madre e hija, Estefanía y Gina parecen hermanas ya que la actriz era apenas una jovencita cuando sostuvo por primera vez en sus brazos a la joven. “Doy gracias a Dios por tener una hija tan centrada y madura, más que yo (ríe). Gracias por ser mi niña, mi amiga. Eres el ser que más amo en este planeta”, fueron las palabras que dedicó Estefanía a su hermosa hija meses atrás con motivo de su cumpleaños. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡De compañero de trabajo a yerno! Hija de Estefanía Gómez de El final del paraíso ¡se casó con actor de El final del paraíso!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.