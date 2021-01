Close

Hija de Enrique Peña Nieto asegura: "mi papá y yo nos reímos de sus memes" Nicole, hija menor de Enrique Peña Nieto, habla por primera vez de cómo tomó su padre las críticas en su contra. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante su periodo como presidente de México, Enrique Peña Nieto fue presa de diversos cuestionamientos y burlas en las redes sociales ante algunas de sus acciones. Ahora, su hija menor, Nicole, revela cómo reaccionaron su padre y familia a todas aquellas mofas que realizaron en su contra. RELACIONADO: Novia de Enrique Peña Nieto fue captada vestida de novia y con anillo de compromiso ¿hay boda en puerta? Image zoom Credit: ETIENNE LAURENT/AFP/Getty Images “Mi papá y yo nos hemos reído de sus memes; quiero decir que enserio son muy creativos, muy. Si es que aquí hay algún seguidor de mi papá de memes”, dijo Nicole Peña Pretelini en un live que realizó en su cuenta de Instagram. “Creo que la mayoría de seguidores de mi papá están aquí [en el live], algunos, se los agradezco, enserio. Hay unos que sí se pasan y digo ‘pues no’”. Image zoom Si bien la joven ya cuenta con 85 mil seguidores en su cuenta de Instagram y quiere hacer carrera como youtuber, confesó que debe esperar a contar con sus propios recursos económicos y hacerse de un nombre independiente de su familia; debido, a que no puede involucrar su imagen con la de el exmandatario y sus hermanos Paulina y Alejandro. Image zoom Credit: Nicola Peña Pretelini Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mi canal de YouTube es algo muy complicado. Los amo, me encanta tener seguidores pero es algo que va más allá de eso, es compartir una vida privada mía que no está en mis manos toda”, advirtió. “Le doy gracias a mi papá por todo el trabajo que hizo. Pero no es solo mi vida, es la de mi familia y no lo sé, creo que lo voy a hacer un poco más grande cuando ya tenga mi dinero y mis méritos para que no piensen algo de más”. De momento, Nicole Peña Pretelini continúa con sus estudios de Comunicación y descarta dedicarse a la política. Dejó claro que tiene “una relación increíble” con sus hermanos mayores.

