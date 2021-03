Close

La hija de Edgardo del Villar le rinde un emotivo tributo a su fallecido papá por su cumpleaños Dana del Villar compartió un tierno mensaje para celebrar el que hubiese sido el cumpleaños número 52 del desaparecido presentador de Telemundo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A tres meses de la muerte del conductor y periodista Edgardo del Villar, su hija Dana lo recordó con un emotivo homenaje con motivo de la fecha del que hubiera sido el cumpleaños número 52 de su papá. La joven de 15 años recurrió a sus redes sociales para felicitar a, quien falleció a causa de un cáncer cerebral el pasado diciembre. "Te extraño y gracias por darme la oportunidad de ser tu hija, tu compañera y tu adrenaline partner [compañera de adrenalina]", escribió la joven en Instagram, junto a imágenes de momentos divertidos con su padre. "Te amo papi. Y espero que te la estés pasando ¡estupendamente bien!......Un beso de aquí al cielo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram La viuda del presentador Carolina Novoa también acudió a las redes sociales para recordar a quien fue su compañero por "31536000 segundos de matrimonio", como lo escribió Del Villar en su cuenta de Instagram meses antes de su muerte. "Hoy el cielo ¡está de fiesta! Mi príncipe cumple 52 años. Aunque es un cumpleaños diferente a los que vivimos juntos, sé que estás disfrutando de la mano de Dios, los angelitos y la Virgen", comentó Novoa junto a una fotografía de la pareja. "Desde aquí te recuerdo con mi alma y te extraño cada día más". Del Villar falleció a mediados de diciembre en un hospital de Nueva York tras perder una dura batalla contra el cáncer cerebral. Por más de dos décadas ejerció su carrera de periodismo en programas como Al rojo vivo, Un nuevo día y Noticias Telemundo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La hija de Edgardo del Villar le rinde un emotivo tributo a su fallecido papá por su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.