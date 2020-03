La hija de Daddy Yankee sube la temperatura en redes con su posado en lencería Jesaaelys Ayala, hija mayor del cantautor Daddy Yankee, ha dejado a todos boquiabiertos con los sexy posts que colgó en redes ¿los has visto? ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace casi dos años Jesaaelys Ayala, la hija mayor del cantautor Daddy Yankee, emergió en redes como una fuerza inspiradora al compartir su espectacular pérdida de peso al librarse de 50 libras de más. Ahora, la hija del Cangri y su esposa Mireddys González ha dejado a todos boquiabiertos con los sexy posts que colgó en redes para presumir tremendo escote en lencería. Los sensuales posts aparecieron en sus redes hace un par de días y por medio de ellos la chica de 19 años presume lo más nuevo de la marca Savage Fenty, creada por la cantante y empresaria Rihanna. "Honestamente me encanta está ropa interior", exclamó en uno de sus posts la joven residente en Orlando. Por cierto que sus mensajes también sirvieron para presumir sus dotes para el maquillaje, arte que también practica por medio de talleres especializados, según indica en sus redes. Jesaaelys en un post de agosto de 2018, presumiendo su nueva figura: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jesaaelys es una de las tres hijas del Big Boss y su mujer, quienes llevan ya 25 años juntos. Sus otros hermanos son Yamilette y Jeremy. En octubre de 2018 la joven admitió que había decidido transformar su cuerpo y su vida tras ser víctima de bullying por sus libras de más. Desde entonces ha compartido mensajes de apoyo a quienes, como ella, han tenido que lidiar con los mismo problemas, para motivar a otros a que logren adelgazar y sentirse mejor. Advertisement

