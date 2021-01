Close

Hija de Cynthia Klitbo pide una disculpa pública a su madre después de llamarle racista Elisa se ha excusado a través de sus redes por llamar a su madre clasista y homófoba. Lo ha hecho con un mensaje conciliador y lleno de arrepentimiento. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de la tormenta, llega la calma. Al menos así lee el refrán y así parece que ha sucedido tras el enfado de Elisa con su madre, Cynthia Klitbo. Esta semana la joven compartía unos mensajes en redes donde pedía que no se le comparase con su famosa madre. En ellos la definía como una persona homofóbica, clasista y racista. Pero 24 horas después, la joven se ha retractado y pedido perdón. Lo ha hecho a través del mismo medio, sus historias de Instagram. En un tono mucho más tranquilo y de disculpa, destacando cuándo quiere y respeta a su progenitora. "Pido una disculpa pública por lo que comenté sobre mi madre, estaba molesta con ella porque tuvimos una discusión", escribió arrepentida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reconoció que no estuvo bien y que como muchos jóvenes escribió todas esas cosas sin pensar y sin ánimo de ofender. Pero, sobre todo, dejó claro que ama a su madre. "Es una mujer comprensiva y buena, tenemos diferentes ideales pero no es una mala persona", añadió. Image zoom Elisa Klitbo | Credit: IG/Elisa Klitbo La joven ha heredado la belleza y el carisma de su madre, una de las actrices más queridas y reconocidas de México que, por ahora, ha preferido no comentar nada al respecto.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Hija de Cynthia Klitbo pide una disculpa pública a su madre después de llamarle racista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.