Cristian de la Fuente habla del estado de su hija herida de bala: "¡Lau es una guerrera!" Laura, de 17 años, se encuentra recuperándose tras ser operada y su padre ha agradecido por todas las muestras de apoyo en este tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las últimas horas no han podido ser peores para Cristian de la Fuente, cuya hija Laura fue herida de bala en un intento de robo en chile este jueves, el mismo día del cumpleaños del actor. Luego de una operación para extraer la bala que impactó en la pierna de 17 años se encuentra recuperándose y su padre ha agradecido por todas las muestras de apoyo que ha recibido. "Gracias a los infinitos mensajes de amor y cadenas de oración por Lau que hoy ha despertado mejor, después de una cirugía donde lograron extraer la bala y mantenerla fuera de peligro vital", comunicó el chileno. "Gracias al equipo médico que hizo un trabajo impecable en la cirugía y a todos los que la están cuidando acá en la Clínica con tanto amor", añadió. De la Fuente también reflexionó sobre la vida y pidió a sus seguidores que siguieran orando por la salud de su hija. "La vida es muy corta y se nos puede ir en un instante. Lau es una guerrera! A seguir orando por su pronta recuperación. Los queremos mucho y estaremos como familia eternamente agradecidos por esta cadena de oración, energías positivas y amor que está logrando un milagro. Sigamos unidos en la luz y el amor alejados de tanta oscuridad. Hoy solo podemos dar gracias de que Lau siga con Nosotros", dijo. El día del incidente padre e hija acudían al famoso Club de Golf la Barnechea de Santiago de Chile cuando fueron asaltados. "En primera instancia el desconocido golpea la ventanilla del auto, ante esto el conductor huye del lugar de manera repentina y ante esto el antisocial extrae un arma de fuego con la que dispara al menos en una ocasión, la cual el proyectil balístico impacta a la acompañante de la víctima, en este caso la menor hiriéndola en una de sus extremidades inferiores", informó el subprefecto de Carabineros, Juan Miguel Villalobos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre de Laura, Angélica Castro, también agradeció pro todo el apoyo y comunicó que su hija "está recibiendo todos los cuidados médicos para su pronta recuperación".

