En pleno encierro, la hija de Chayanne se lanza a cantar y sorprende con su chorro de voz ¡Qué talento! Isabela Figueroa ha heredado el arte de su padre y así lo ha demostrado en este video lleno de arte y pasión. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su padre ha dado la vuelta al mundo en varias ocasiones con sus conciertos y presentaciones multitudinarias. Chayanne lleva acompañándonos casi cuatro décadas con su arte, un arte que su hija Isadora Figueroa parece haber heredado con creces. Durante estos días de encierro en casa por la situación actual de gravedad que representa el coronavirus, la joven ha compartido un video que ha conmocionado a todos los seguidores. Isadora se lanza a cantar y a tocar el piano con una fuerza y sensibilidad que ha sorprendido a todos. “A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón, la música”, ha escrito junto a la emotiva grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bella hija del puertorriqueño interpretó para sus seguidores mientras tocaba el piano el famoso tema Let it be, del grupo The Beatles. Los comentarios y piropos por su espectacular voz no se hicieron esperar. Isadora tiene un talento innato. Lo lleva en los genes. No lo había mostrado en público hasta ahora y le estamos profundamente agradecidos. ¡Esperamos verte haciéndolo más veces! Advertisement

