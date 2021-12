Hija de Carmen Salinas habla del testamento que dejó la actriz ¡Esto reveló la hija de la fallecida Carmen Salinas sobre la fortuna de la actriz! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, celebró en compañía de familiares, amigos y algunos medios, la última misa del novenario para recordar a la actriz, donde además compartió sus planes para Navidad. "Nos vamos a juntar toda la familia en la casa de mi mamá, vamos a estar ahí todos, porque así lo hubiera querido ella, como siempre lo hacíamos con ella y pues ahí estaremos". La hija de doña Carmen explicó que aún no es momento de abrir el testamento que dejó su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carmen Salinas Credit: Mezcalent "Sí dejó testamento, ya más adelante se verá eso", explicó. "Yo no he pensado nada de eso porque primero para mí es el respeto hacia mi madre con su novenario y con todo esto porque es horrible estar pensando desde un principio en esas cosas. Todo debe estar arreglado y ya se verá con el tiempo, ahorita no hay prisa, la verdad". Carmen Salinas y las fotos que revelan su increíble belleza Gustavo Brinoes, sobrino de la fallecida actriz, contó también que Carmelita no dejó trabajos pendientes, a excepción de la telenovela. Carmen Salinas Carmen Salinas en la telenovela Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA "Inconclusos no, sólo la novela, los demás los terminó. Hay una fecha de la película de Eugenio Derbez, no la puedo decir yo, él es el que la tiene que decir y hay dos películas más: una que filmó en Cochabamba, Bolivia y una que tiene enlatada que se llama 'Los Cuatro Maras', esos son los tres proyectos de película que dejó".

