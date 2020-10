Hija de Anthony Galindo dedica mensaje a su padre fallecido: "Sé que estarás en un lugar mejor" La hija del exintegrante de Menudo, fallecido tras su intento de suicidio hace una semana, dedicó unas emotivas palabras a su padre. "Descansa en paz que yo estoy bien". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de una semana luchando por su vida, Anthony Galindo falleció para tristeza de todos los que le quisieron y admiraron. Entre ellos, su hija Ely, quien ha dedicado unas conmovedoras palabras a su padre en un mensaje lleno de amor y paz en sus redes sociales. La joven, la niña de los ojos del exintegrante de Menudo por quien se desvivía, compartió unas tiernas fotos junto a su progenitor en tiempos felices donde deja ver el gran amor que les unía. "Le agradezco infinitamente el haberme dado la vida y espero que papá Dios lo reciba en sus brazos y que en cielo siga llevando la alegría que siempre lo caracterizó. Estoy tranquila y en paz. Acepto la voluntad de Dios y sé que estarás en un mejor lugar", dice una parte del sentido escrito. La joven prometió seguir su legado y hacer el mejor de los trabajos en su ausencia. A pesar de su partida antes de tiempo aseguró estar en paz. La carta dirigida a su padre es un ejemplo de la unión familiar que rodeaba al cantante y que siempre presumió en sus redes con la mejor de sus sonrisas. "Mi cosita bella, mi amor, te amo", escribió el artista a su hija hace apenas tres meses, cuando nada hacía presagiar el triste final. Según sus más allegados, tal y como confirmaron en uno de los últimos comunicados, el venezolano no supo cómo manejar esta crisis mundial provocada por la pandemia que se vive y se ha llevado tantas vidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de una hija y una madre a las que adoraba, Anthony deja un gran amor, el de su pareja Dayana, a quien también presumía con todo el corazón el pasado mes de agosto en estas románticas fotos. Tal y como confirmó su familia, en estos momentos se encuentran metidos de lleno en los preparativos del funeral en el que le despedirán con todo el amor que él se merece. "En los próximos días les informaremos de los detalles de la funeraria donde estaremos dándole el último adiós." Toda la fuerza, el amor y el cariño para la familia Galindo Ibarra. QEPD.

Close Share options

Close View image Hija de Anthony Galindo dedica mensaje a su padre fallecido: "Sé que estarás en un lugar mejor"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.