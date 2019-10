Intentan violar a Melanie, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Los detalles. Intentaron abusar sexualmente de la hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona. Su padre denunció el crimen. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor Arturo Carmona denunció un intento de violación en contra de Melanie Aidee, su hija con la cantante Alicia Villarreal, reporta Vanguardia. Durante el estreno de la obra La vida galante, Carmona habló sobre la pesadilla que vivió su hija cuando intentaron violarla cuando iba rumbo a la universidad. “Pasó una situación no muy agradable, de inseguridad en el caso de mi hija. Iba llegando a la universidad, se le acercó una persona y no quiere ni siquiera decir las palabras, pero la jaloneó, parece ser que quiso abusar de ella, gracias a Dios no pasó a más”, reveló el padre. Afortunadamente la hija de Alicia Villarreal solo pasó un susto y se encuentra en buen estado de salud, pero afectada emocionalmente por el incidente, según su padre. “Está muy nerviosa, con muchos miedos, temores”, dijo Carmona, quien se mostró agradecido de que su hija haya podido defenderse de su asaltante y escapar antes de que abusara de ella. “Logró salirse, zafarse, está maltratada, está con lesiones en el brazo, yo creo que estuvo forcejeando”, añadió el actor sobre la joven estudiante. Carmona aseguró que Alicia Villareal y él reportaron el incidente a las autoridades y abrieron un caso de investigación. Por lo pronto la cantante no ha hecho declaraciones al respecto a la prensa o en sus redes sociales. El actor mexicano le dedicó un hermoso mensaje a su hija en Instagram cuando la joven cumplió los 20 años. “Que Dios te bendiga siempre, que cumpla todos los deseos de tu corazón. Recuerda y nunca olvides que soy la persona más orgullosa de ti, me llenas de felicidad, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. No hay día que no agradezca a Dios haberme hecho tu papá”, escribió Carmona. Bendiciones para toda la familia.

