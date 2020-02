La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melanie, debutó como modelo Melanie Carmona Villarreal da sus primeros pasos profesionales al debutar en el mundo del modelase, aunque continúa con su preparación para ser cantante. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con 20 años de edad, Melanie, la primogénita de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, debutó como modelo de una revista de modas en su natal Nuevo León, México. Fue la propia joven quien narró cómo fue esta primera experiencia ante las cámaras fotográficas. “Está padre la verdad estar en este ambiente [del modelaje]”, confesó Melanie al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Está padre convivir con gente de este tipo”. RELACIONADO: Alicia Villarreal niega que su hija Melanie haya sido víctima de abuso Image zoom Respecto a sus planes profesionales, la joven aseguró que si tiene una gran interés de convertirse en cantante, aunque todavía no decide cual será el género musical que va a interpretar; sin embargo, reveló que, hasta el momento, lo que más le atrae es el regional mexicano y no descarta hacer un dueto con la intérprete de “Yo sin tu amor” “Estoy estudiando producción musical y si me gustaría estar en ese ambiente”, comentó. “No estoy segura porque escucho de todo [en la música], pero regional mexicano, como mi mamá [Alicia Villarreal]. Lo hemos platicado y sí hemos colaborado pero en cosas chiquitas. Posiblemente, estaría padre colaborar con mi mamá”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Melanie Carmona Villarreal es sincera y asegura que quiere debutar en el canto hasta sentirse completamente lista para cumplir a cabalidad con dicha profesión; lo que aún no tiene claro es si está interesada en hacer carrera en la actuación como su padre Arturo Carmona. “La verdad, no sé si estoy lista [para debutar profesionalmente como cantante]; quiero terminar de estudiar y estar bien preparada para ya entrar bien en el ambiente”, advirtió. “Todavía no estoy segura de la actuada [actuación]”. Advertisement

