La hija de Myrka Dellanos deja poco a la imaginación y más fotos de los famosos… ¡Míralos!

Alexa Dellanos, hija de Myrka Dellanos, y su novio Alec Monopoly se dejaron ver con unos looks fabulosos en una de las fiestas de Art Basel, en Miami. ¡Qué tal su look!

Kendall Jenner tuvo problemitas para mantener su sexy —y minúsculo— bikini en su sitio durante un paseo en yate con sus amigas por las costas de Miami.

Vaya lo sexy y despampanante que luce Jennifer López al salir por las calles de Nueva York. ¡Tigresa!

Otro que anduvo de fiesta en Art Basel fue Bad Bunny, quien apareció con uno de sus acostumbrados e increíbles looks en el Delano Hotel de Miami Beach.

La mexicana Danna Paola brilló como el mismísimo Astro Rey durante su actuación en El Evento 40, celebrado en el Foro Sol de Ciudad de México.

El cubano William Levy apareció vestido de punta en blanco durante la premiere de su cinta En brazos de un asesino, que él dirige y en la cual actúa, y que se estrena en breve.

Camila Cabello (izq.), Aja Naomi King, Andie MacDowell, Dame Helen Mirren, Amber Heard y Viola Davis celebraron los 14th Annual L'Oréal Paris Women Of Worth Awards en el lujoso hotel The Pierre de Nueva York.

El popular locutor Don Cheto celebra la proclamación que le otorgó la Alcaldía de Los Ángeles designando este 4 de diciembre como el Día de Don Cheto en la municipalidad.

La top model Winnie Harlow, "amiga especial" del cantante colombiano Maluma, apareció brindando con champán en Miami. ¿Qué estaría celebrando?

La reina Letizia no se dio abasto saludando a tantos súbditos al acudir a la inauguración de la muestra La Granada zirí y el universo beréber, en el fabuloso palacio de La Alhambra, en Granada.

