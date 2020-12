Close

"¡Es la hermana gemela!": sorprende el parecido físico entre Alaïa y la hermana de Toni Costa El bailarín español compartió recientemente a través de las redes sociales una foto de su niñez junto a su hermana Lorena y el parecido físico que tiene con la niña es asombroso. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este año no pudo ser. La crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus impidió que Toni Costa pudiera estar cerca de su hermana Lorena, quien reside en España, para celebrar su cumpleaños. Separados por el inmenso océano Atlántico y sin posibilidad de poder tener contacto físico, el bailarín español no dudó en dedicarle un emotivo mensaje de felicitación a una de las mujeres más importantes de su vida a través de las redes sociales. "Felicidades hermanita. Te quiero mucho, mucho, mucho. Daría lo que fuera por celebrar juntos en familia como el año pasado. Te extraño mucho. Disfruta tus regalos", escribió Toni. El también instructor de Zumba y pareja de Adamari López acompañó sus palabras de una tierna imagen de su infancia en la que aparece posando con la cumpleañera. Image zoom Ton Costa y su hermana Lorena | Credit: Instagram Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen llamó poderosamente la atención de los seguidores de Toni debido al gran parecido físico que existe entre su hija Alaïa y su hermana Lorena. "Pero Alaïa es la hermana gemela", comentó sorprendida una de las más de un millón y medio de personas que siguen a Toni en Instagram tras ver la instantánea. Image zoom Alaia y su tía Lorena | Credit: Instagram (x2) "Alaïa es idéntica a su tía", escribió asombrada otra seguidora. Al igual que Toni, Lorena ha hecho de su pasión por el baile su profesión. Image zoom Lorena, hermana de Toni Costa | Credit: Instagram Lorena Costa La hermana del bailarín imparte clases de baile deportivo en una academia en España.

