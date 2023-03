Hija de Daniela Castro: "Me tuvieron que internar de emergencia" La joven actriz mexicana, quien dio vida a 'Sol' en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, lleva 5 días internada en el hospital. Mira el video que compartió en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Castro Daniela Castro; Danka, hija Daniela Castro | Credit: Instagram (x2) Tras varios días alejada de las redes sociales, Danka, una de las hijas de Daniela Castro, reapareció este jueves desde el hospital a través de sus historias de Instagram. La joven actriz, quien sigue los pasos de su famosa mamá en el mundo de la interpretación, no tenía pensado compartir nada al respecto "porque realmente es algo muy personal", pero se vio en la necesidad de hacerlo debido a que tenía un compromiso que no iba a poder cumplir. "No iba a subir este video porque realmente es algo muy personal, pero lo voy a hacer porque el día de hoy teníamos un Zoom con muchas de ustedes, ya hablé con Judi, que es la encargada, ella sabe que estoy ingresada en el hospital", comenzó compartiendo Danka. Danka Danka, hija de Daniela Castro | Credit: Instagram Danka La heroína juvenil de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, historia que Univision transmitió en 2021 con Mane de la Parra y Eva Cedeño como protagonistas, explicó a sus más de 60 mil seguidores de Instagram que la "tuvieron que internar de emergencia" hace varios días. La actriz, sin embargo, prefirió no ahondar en los detalles sobre el motivo de su ingreso. "Me tuvieron que internar de emergencia, no voy a dar detalles", señaló Danka. "Pero se va a tener que posponer el Zoom para otro día y ya pronto podremos volver a convivir". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija de Daniela Castro agregó que "no dependió esto de mí y no pensé que iba a suceder". "La verdad es que se me fue la semana. Llevo aquí 5 días y se me olvidó por completo el Zoom, pero ahorita vengo a decirles que pronto lo vamos a hacer", prometió la actriz.

