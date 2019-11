La hija de Daddy Yankee derritió las redes con esta imagen familiar La hija del reggaetonero, aparte de ser una estrella en Instagram, también saca espacio para publicar momentos familiares. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Amor, amor, amor! Es todo lo que hay en la familia de Daddy Yankee. El pionero del reggaetón ha tenido éxito en su vida familiar, tanto como en su vida personal, pues cuenta con una hermosa familia junto a su esposa Mireddys González. Su hija mayor, Jesaaelys Ayala, de 18 años, se ha convertido en una figura popular en Instagram con sus looks de maquillaje y moda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien las redes de Jesaaelys enfoca el contenido en sus redes sociales en sus estilos artísticos de belleza a lo millennial a sus 340 mil seguidores, también saca espacio para publicar momentos familiares. Recientemente, la primogénita del intérprete de "Dura" publicó una entrañable foto con papá y mamá, subtitulándola "los amores de mi vida". Según compartieron a través de sus redes sociales, todos los miembros de la familia Ayala disfrutaron de una tarde en el zoológico rodeados de animales exóticos. Y es que toda la familia Ayala se ha caracterizado por mantenerse fuera del escándalo, a diferencia de otras controversias de otros intérpretes urbanos que han estado en boca de todos. Sin dejar de ser la "reina de mi vida", según la llama Daddy Yankee, Jesaaelys está haciendo un nombre por si misma en el mundo de la belleza. Por su parte, Yankee pasa su tiempo en aviones para cantar alrededor del mundo, pero encuentra paz en su finca en Puerto Rico, rodeado de su familia quienes le da "la gasolina" para triunfar. Advertisement

