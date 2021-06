¡Ha nacido una estrella! Hija de Cynthia Klitbo debuta como actriz La adolescente de 14 años tuvo este jueves su primer día de grabación en Perú. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cynthia Klitbo lleva casi cuatro décadas inmersa en el mundo de la interpretación cautivando al público con inolvidables personajes en incontables telenovelas de Televisa como La dueña, Teresa, De que te quiero, te quiero y, más recientemente, Como tú no hay 2. La actriz ha compaginado los últimos tres lustros de su carrera con su faceta como mamá de Elisa, quien hoy está convertida en una hermosa joven de 14 años de la que no puede sentirse más orgullosa, especialmente ahora que comienza a seguir sus pasos en el terreno profesional. La adolescente acaba de debutar como actriz en la serie que Cynthia se encuentra grabando actualmente en Perú para el canal América TV y que lleva por título Junta de vecinos. La joven tuvo este jueves su primer día de grabación y la orgullosa mamá no dudó en presumir de este momento tan especial a través de su perfil de Instagram. "El debut de mi cachorra. Gracias a su padrino Miguel Zuloaga (productor) y a Palomera Group (agencia de representación) por hacer este sueño realidad", escribió junto a una grabación en video en la que aparece dándole la 'patadita de la buena suerte' a su hija. Elisa, por su parte, no pudo ocultar su emoción: "Estoy bien emocionada", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ya no están juntos como pareja, Rey Grupero fue de los primeros en felicitar a Elisa por este primer logro de la que promete ser una larga y exitosa carrera como actriz. "Mucho éxito a este nuevo talento. Lleva en la sangre el arte de su madre y primera actriz Cynthia Klitbo", no tardó en comentar el influencer en la publicación de Klitbo.

