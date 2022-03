En silla de ruedas, ¡caluroso recibimiento a la hija de Cristian de la Fuente en la escuela! Así fue el emotivo regreso de Laura, todavía convaleciente tras el atentado sufrido, a una ceremonia en la que sus compañeros se volcaron en gestos de cariño hacia ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nada puede doler más a unos padres que el sufrimiento de sus propios hijos: días difíciles los que están viviendo Cristian de la Fuente y su esposa, Angélica Castro, después de que su hija Laura recibiera un disparo el día 10 de marzo cuando trataron de asaltar a su padre en el auto donde el actor chileno iba junto a su niña. Ayer, la joven herida reapareció en redes en una silla de ruedas para reencontrarse por primera vez en clase con sus compañeros, quienes le brindaron la más emocionante de las recibidas. Cristian de la Fuente ya había parecido antes en sus redes, tras padecer el atentado, para pedir oraciones por su hija: "Recen para que la bala no haya hecho mucho daño". Hoy volvió a presumir la fortaleza de Lau y contó los motivos por los que ella decidió regresar a la escuela en su estado, todavía convaleciente". "¡Qué ejemplo de fuerza! Lo único que quería era ir al colegio hoy a una ceremonia y no fallar. Aunque no podía caminar, fue en una silla de ruedas, pero lo logró. Eres una campeona Lau. Te amamos con todo el corazón… Cuando grandes, queremos ser como tú", escribió bajo la imagen de la joven Laura, quien señalaba feliz su corbata del uniforme. Por su parte, Laura compartió desde sus mismas redes la emoción con la que vivió este regreso a la escuela para acudir a una importante ceremonia: "Volviendo aún que sea de a poco :) Corbata: ✔️ ¡Eternamente agradecida con que hayan cambiado la fecha de esta ceremonia para que yo haya podido estar hoy con ustedes! ¡Esto me va a dar toda la fuerza para volver con todo apenas me den el alta! Los quiero mucho ❤️‍🔥", escribió emocionada, compartiendo un carrusel de fotos junto a sus amigos. También en sus historias quiso mostrar el caluroso recibimiento que le ofrecieron sus compañeros, creando con imágenes un collage para el recuerdo: Laura de la Fuente regreso colegio Credit: IG Laura de la Fuente SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después de haber recibido el disparo en una pierna, Laura escribió sentidamente en su red de Instagram: "me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el animo y que con precisión ¡me ayudaron a salir de esto! También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien", dijo entre otras cosas. Su mamá hoy le recordó con esta linda foto que era una joven fuerte desde niña: Angelica Castro Laura de la Fuente Credit: IG Angélica Castro ¡A seguir luchando y a recuperarse por completo! ¡Sí se puede!

