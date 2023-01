La frívola reacción de la hija del Chapo a la sangrienta captura de su hermano Pese a la sangre derramada en la captura de Ovidio Guzmán López, su media hermana se ha tomado el asunto a la ligera en un sorprendente video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la ola de violencia desatada en Sinaloa a raíz de la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, la reacción de su hermana Rosa Isela Guzmán ha generado estupefacción. A un día de del operativo en que murieron 10 soldados y 19 presuntos criminales –otras 35 personas resultaron heridas y 21 detenidas– la hija del narcotraficante mexicano compartió un video grabando en su auto, bien vestida y maquillada del que se hizo eco El gordo y la flaca (Univision). Sonriente, de fondo suena un narcocorrido que dice: "La familia Guzmán no se acaba, el cártel sigue fuerte operando, la noticia ya fue confirmada y resalta el nombre del Guano, los chapitos y toda su raza son apoyados al 100 por El Mayo, el gobierno lo trae en la mira"... En declaraciones recogidas por Despierta América (Univision), la joven se desentendió de los sucesos que han sembrado el terror en varias ciudades de Sinaloa, donde hubo intensos intercambios de disparos, se cortaron carreteras y quemaron camiones, al tiempo que hombres armados irrumpieron en el aeropuerto de Culiacán y dispararon contra aviones cargados de pasajeros. "Pues la verdad yo sé lo mismo que ustedes saben, en realidad, apoyar a los muchachos, nada más", dijo la hija del Chapo. Cuando le preguntaron sobre su opinión de los sangrientos sucesos, dijo: "Pues no sé. Solo que se hagan las cosas lo mejor que se pueda". También aseguró que no estaba en contacto con sus familiares. "No he hablado con ellos ahorita, con nadie y bueno, pues no queda más que apoyarlo, es mi hermano, seguirlos apoyando a los niños". Rosa Isela Guzman Ortiz - hija de Joaquin 'El Chapo' Guzman, on May 5, 2017, in New York. Credit: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP via Getty Images Según declaró, en estos momentos mantiene comunicación "nomás con mis tías, mi abuela, todas ellas, pero con ellos no". "La verdad yo no sé ahorita lo que está pasando, que el gobierno haga lo que tiene que hacer, pues que haga lo que tiene que hacer, es todo", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ovidio fue capturado la madrugada del jueves 5 de enero en la zona de Culiacán tras un enfrentamiento de su escolta con los militares que ejecutaron el operativo. Posteriormente fue trasladado a Ciudad de México y actualmente se encuentra tras las rejas de una prisión de alta seguridad.

