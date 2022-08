Hija de Carolina Sandoval logra comprarse su primer carro a sus 19 años Bárbara Camila ha conseguido lo que muy pocos jóvenes se pueden permitir a esa edad: comprarse con su propio dinero su primer carro. Su inspiradora historia es un ejemplo a seguir para muchos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Barbara Camila y Carolina Sandoval Barbara Camila y Carolina Sandoval | Credit: Instagram/@barbaracamilas; Mezcalent.com Carolina Sandoval no puede estar más orgullosa de la mujer en la que se ha convertido su hija Bárbara Camila. Motivos para estarlo no le faltan. A sus 19 años, su primogénita es una joven noble, responsable y empoderada que combina sus estudios en la universidad con su faceta como empresaria e influencer, lo que le permite estar ganando su propio dinero. Esa independencia económica que tiene hoy en día fruto de su perseverancia, enfoque y disciplina ha llevado a Bárbara Camila a lograr algo que para muchos jóvenes sería impensable a su edad: poder comprarse su primer carro con su propio dinero. Por eso, más que presumir o alardear de sus 'lujos', la periodista venezolana y su hija han querido compartir con sus seguidores este lunes la noticia a través de las redes sociales con el objetivo de seguir inspirando a otros con su ejemplo: si se quiere y se trabaja duro se consigue. "De verdad que estoy muy feliz por ella, estoy tan orgullosa de saber que crié a una mujer con mucho impulso, valentía y sin miedos", cuenta a People en Español Sandoval, quien considera importante difundir este tipo de noticias "para que la gente se inspire y no se conforme". Bárbara Camila Bárbara Camila se compra su primer carro | Credit: Cortesía "No son las cosas materiales nada más, es lo que hace que tú llegues allí", destaca la también influencer, quien solo en la red social Instagram está a punto de superar los 3 millones de seguidores. "[Bárbara Camila] tiene 19 años y este es su primer auto comprado por ella. Estoy muy orgullosa de decir que no es un regalo mío, es un regalo de ella para ella porque ella siempre quiere ser vista como una mujer independiente, preparada y empoderada". La hija de Sandoval, por su parte, compartió un emotivo escrito en las redes en el que expresa lo orgullosa que se siente de ella misma por haber podido comprarse su primer carro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No quería parecer presumida o exagerada, pero de verdad me siento orgullosa. Seguro se preguntarán por qué el orgullo por un carro. Esta es mi respuesta. Detrás de este vídeo de una chica con un 'carro nuevo de regalo' realmente lo que hay es una chica que se hizo un regalo. Y es verdad, sí es un regalo que me hice yo misma a mí, que se realizó con mucho trabajo y esfuerzo gracias a mi familia, equipo y yo. Gracias a mis emprendimientos como mi tienda BarbaraCamila.com, mis redes sociales y estudios he podido comprar mi primer carro", compartió la joven, quien quiso agradecer a tres personas fundamentales en su vida: "Primero quiero darle gracias a Dios por su guía en la toma de decisiones, a quien le tengo fe; a mi mamá Carolina Sandoval por ser mi mejor porrista y siempre creer en mí y a mi abuelito Oswaldo Sandoval, con quien practiqué la firma escrita en todos esos documentos durante la compra. Sé que desde allá arriba en el paraíso celestial me está gritando 'te amo con locura'". ¡Muchas felicidades Bárbara Camila!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija de Carolina Sandoval logra comprarse su primer carro a sus 19 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.