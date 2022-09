La hija de Carolina Sandoval y el hijo de Ximena Duque ¡al fin se conocen! La influencer venezolana y su primogénita Bárbara Camila se encontraron este jueves por sorpresa con el hijo de Ximena Duque, Cristan Carabias, en el salón de belleza. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace varios meses, en un encuentro en Miami, Carolina Sandoval y Ximena Duque bromearon sobre la idea de planear una date para que sus hijos, Bárbara Camila y Cristan Carabias, pudieran conocerse y comenzar a entablar una relación. "El hijo de Ximena está posteando mucho en TikTok y tengo a mi hija que está haciendo mucho ejercicio y Barbarita me pregunta un día: 'Creo que tienes una amiga que tiene un hijo que hace mucho ejercicio' Y yo le digo: 'Sí, yo la he visto varias veces'. Ahora tenemos que hacer un plan date con estos niños para que se conozcan y hagan ejercicio. ¿Tú te imaginas tú y yo consuegras?", dijo en su momento la periodista e influencer venezolana. No hizo falta planear nada. Este jueves, Carolina y su primogénita, quien cumplió recientemente 19 años, se encontraron por sorpresa con el hijo de Ximena en el salón de belleza. "Esta mañana luego de dejar a Amalia Victoria en el colegio me fui con Bárbara Camila directo al salón de belleza y quién diría que tendríamos un superencuentro. ¿Quieren saber con quién nos encontramos Bárbara Camila y yo?", comenzó compartiendo 'La Venenosa' a través de sus historias de Instagram. Siempre activa en las redes sociales, la influencer no dudó en hacer cómplices a sus casi tres millones de seguidores del momento en el que su hija y Cristan por fin se conocen. "Al final se conocen, tanto que los habían puesto en las redes y en la cosa y nunca se habían visto, qué bello", expresó la expanelista del extinto programa ¡Suelta la sopa! (Telemundo). "Las redes sociales no te hacen tanto mérito como te ves en persona, bello, hermoso", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras realizarse cada uno sus respectivos cambios de look, Sandoval quiso inmortalizar el momento con una fotografía de ambos juntos que no tardó en compartir en las redes sociales. Bárbara Camila Bárbara Camila y Cristan Carabias por fin se conocen | Credit: Instagram Carolina Sandoval "Quedaron bellos, pero yo tengo que tomar la foto", dijo.

