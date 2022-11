Cardi B presume a su hija, Kulture Kiari, vistiendo la ropa de diseñador de mamá La cantante Cardi B presumió una imagen de la pequeña Kulture Kiari, de 4 años, usando su ropa de diseñador. ¡La tienes que ver! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la moda infantil bien podría ver a una nueva modelo en las pasarelas. Pero por el momento, Cardi B tiene reñida competencia en casa con una fashionista en casa. Su hija Kulture Kiari, de 4 años, no teme a explorar y experimentar con la ropa de su famosa madre y modelarla ante las cámaras. La cantante compartió un tierno vídeo de su primogénita vestida con su ropa y modelando sin pena para su papá, el controversial rapero Offset. "Hola papi, ¿te gustan mis cosas?", preguntó la niña posando como toda una profesional para la lente de su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kulture Kiari Kulture Kiari | Credit: Cardi B/Instagram Vestida con un atuendo naranja y rojo, encima de una sencilla blusa amarilla, y portando unos gigantescos anteojos sobre su cabeza, Kulture se muestra sonriente ante la cámara dentro del closet de su mamá. "Ella se vistió sola con MIS LENTES y MI VESTIDO", enfatizó la rapera junto a la dulce imagen publicada en sus redes sociales. Kulture Kiari Kulture Kiari | Credit: Cardi B/Instagram Con tan solo 4 añitos, la pequeña ya muestra su buen gusto por la moda, algo que su madre ha fomentado en la con su ejemplo y gracias a su ascendente y exitosa carrera en el mundo del entretenimiento. Kulture Kiari Kulture Kiari | Credit: Cardi B/Instagram Desde que se convirtió en madre, Cardi no ha dejado de presumir a sus retoños y a poco más de un año del nacimiento de su segundo hijo, Wave Set, la cantante ya planea su tercer embarazo. "No puedo esperar para terminar mis negocios y tener a mi tercero [hijo]", confesó en su cuenta de Twitter en octubre.

