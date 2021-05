Jorge Medina pasa "horas de dolor, angustia e impotencia" por la salud de su hija El exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón compartía un desesperado mensaje donde informaba de la hospitalización de su hija. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas un día antes del lanzamiento de su nuevo disco, Jorge Medina cancelaba todos sus planes y así lo anunciaba en sus redes sociales. Debido a una emergencia familiar de la que no dio más detalle tuvo que posponer sus proyectos inmediatos hasta nueva orden. Horas después, y a través del mismo medio, daba las explicaciones de lo sucedido. "Tuvo una operación de emergencia. Muchas horas de dolor, angustia e impotencia", leía su mensaje refiriéndose a la salud de su hija. "Hoy mi niña nos dio el susto más grande en sus escasos años". Afortunadamente la niña de sus ojos "salió adelante" y el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón así lo dio a conocer en el mismo escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora sí ya puedo informarles que mi hija está fuera de peligro", anunció aliviado. Tanto él como su familia vivieron momentos de incertidumbre que acabaron gracias a la intervención inmediata de los médicos. El artista no dio más detalles de lo sucedido a su princesa pero sí aclaró que después de una noche de hospital ya está en casa recuperándose. Para Jorge, su familia lo es todo y así lo ha demostrado a cada paso de su carrera. Siempre con ellos en las buenas y en las malas, en este momento no fue para menos. Los cinco integrantes del clan Medina, que forman su esposa y sus tres hijos, se mantuvieron de lo más unidos ante la adversidad de la vida. Jorge Medina Credit: IG Jorge Medina Todo el cariño para la familia ¡y por una pronta recuperación!

