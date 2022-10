¡Hija de Canelo Álvarez tiene su propio corrido! Emily Cinammon, que celebró sus 15 años el pasado sábado rodeada de familiares y amigos, recibió su propio corrido como obsequio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con una fastuosa fiesta Canelo Álvarez celebró la llegada a la adolescencia de su primogénita, Emily Cinnamon. El pasado sábado, el campeón de boxeo tiró la casa por la ventana para celebrar los 15 años de su hija, sin escatimar en detalle. Como muestra, uno de los grupos más taquilleros – y caros – del momento, Grupo Firme, estuvo a cargo de amenizar la velada, interpretando sus más grandes éxitos. Carín León también subió al escenario para complacer a la cumpleañera. Pero la sorpresa más grande de la noche, la dio el trío Los 3 del Norteño. Entrada la velada, la madre de la joven, Karen Beltrán, interrumpió la fiesta para presentar uno de los regalos más especiales para su hija: su propio corrido titulado "La niña de las pequitas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Canelo y Emily Alvarez Canelo y Emily Alvarez | Credit: Instagram/@canelo La matriarca reveló que luego de meses de preparación, el grupo finalmente concluyó el tema, que esa noche presentó a través de una pantalla, de acuerdo a un vídeo que circula en las redes sociales. "Gracias a nuestros amigos de Los 3 del Norteño por hacer esto presente. Espero les agrade", anunció la orgullosa madre antes de proyectar el vídeo de la canción. El tema habla sobre el carácter determinante de Emily a tan corta edad, y su pasión por conseguir sus sueños. "¿Y qué esperaban? Si es la hija de la reina y el campeón, trae en la sangre la fortaleza que su padre le heredó", dice una estrofa. "Muy elegante, su carácter muy firme igual al del señor. Y los caballos es su fuerte, le gusta la equitación. Ya son varias las medallas que en su pecho se ha colgado, disciplina es la receta pa' lograr ser un campeón, el ejemplo está en casa y muy bien que lo aprendió". La celebración que se llevó a cabo en el majestuoso rancho Las Reinas, propiedad del boxeador, no solo reunió a familiares y amigos de los padres de la joven, sino a un puñado de personalidades que se dieron cita para felicitarla por su llegada a la edad de ensueño.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Hija de Canelo Álvarez tiene su propio corrido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.