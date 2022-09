Hija de Biby Gaytán comparte la verdadera razón por la que su madre se alejó de la televisión Ana Paula Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, habló de los motivos que llevaron a su madre a alejarse de la televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Paula Capetillo y Biby Gaytán Ana Paula Capetillo y Biby Gaytán | Credit: Instagram Ana Paula Capetillo Hace ya muchos años que Biby Gaitán decidió alejarse de la televisión, y muchas son las voces que aseguran que esta decisión se debe a que su esposo, Eduardo Capetillo, la obligó a enfocarse en la maternidad y en su familia. La ex de Timbiriche estaba en el punto más alto de su carrera cuando se despidió abruptamente de los escenarios, y aunque la propia actriz ha manifestado que la decisión fue personal, los rumores aún persisten. Es ahora, su hija mayor, Ana Paula Capetillo, quien ha decidido hablar del tema nuevamente y aclarar de una vez por todas el verdadero motivo por el que su madre decidió dejar la vida pública. En declaraciones para diversos medios de comunicación, la también actriz aclaró que su padre nunca obligó a su madre a dejar su carrera y que fue ella quien quiso alejarse de sus compromisos laborales para cuidar a sus hijos. "Eso fue completamente decisión de ella, y la verdad es que yo se lo agradezco infinitamente, o sea, que haya hecho ese sacrificio por nosotros y que siempre haya sido una mamá que está al pendiente de nosotros y cercana. No hay manera de pagárselo", afirmó la joven. Y la joven adelantó que próximamente veremos a su madre en televisión, aunque no dio muchos detalles. "Tampoco les puedo contar mucho, porque me va a matar, pero muy pronto la van a ver en televisión", dijo Ana Paula. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo último que pudimos saber de la vuelta a la pequeña pantalla fue a finales de 2021, cuando el productor Juan Osorio habló de un futuro proyecto para la intérprete mexicana: "Vamos a hacer la serie de La criada bien criada que ahora se llama Despacito muy despacito, y ella va a ser la protagonista, y la verdad es que estoy encantado de haber trabajado con ella el piloto", dijo Osorio en aquella ocasión, aunque nunca se ha sabido más.

