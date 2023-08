Hija de Aylín Mujica de vacaciones con su padre y su medio hermano Emanuel Gabriel Valenzuela se encargó de compartir las bellas imágenes familiares a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylín Mujica Aylín Mujica; Gabriel Valenzuela y su hija Violeta | Credit: Instagram Aylín Mujica; Instagram Gabriel Valenzuela Durante su estancia en La casa de los famosos, Aylín Mujica habló en varias ocasiones sobre su relación con el padre de su hija Violeta, el exactor colombiano Gabriel Valenzuela, cuya historia de amor no terminó en su día en los mejores términos. "Jamás en la vida [le prohibí a mi hija verlo]. Al contrario", contó meses atrás en el exitoso reality show. "Yo lo llamaba y le decía 'llámala de vez en cuando para que no sienta tu ausencia'". La actriz cubana, quien es una de las anfitrionas del programa La mesa caliente (Telemundo), comentó que su hija mantiene una buena relación con su progenitor. Gabriel Valenzuela Gabriel Valenzuela, ex de Aylín Mujica | Credit: Instagram Gabriel Valenzuela "Sí, claro [que lo quiere] porque yo nunca le he hablado mal de él, al contrario", dijo. La excelente relación que existe entre Violeta y su papá quedó demostrada una vez más con las recientes imágenes que compartió el exactor de telenovelas como La casa de al lado y Corazón valiente a través de su perfil de Instagram. Aylín Mujica Hija de Aylín Mujica con su familia paterna | Credit: Instagram Gabriel Valenzuela En ellas, aparece la adolescente en compañía de su papá, su abuela paterna, su tía y su medio hermano disfrutando de un divertido día en un parque temático de Disney en Florida. Violeta Hija de Aylín Mujica con su familia paterna | Credit: Instagram Gabriel Valenzuela "Mi hijo, mi madre, mi hermana y mi hija… ¡Qué regalo pasar tiempo juntos!", fueron las palabras con las que el papá de Violeta compartió en las redes sociales las imágenes. Hija de Aylín Mujica con su familia paterna Hija de Aylín Mujica con su familia paterna | Credit: Instagram Gabriel Valenzuela La hija de Aylín tiene dos hermanos por parte de madre y uno por parte de padre, Emanuel, con quien posa en la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven, quien ya cumplió la mayoría de edad, reside en España y suele viajar en sus vacaciones a Estados Unidos para compartir tiempo con su familia paterna. Emanuel Emanuel, hijo de Gabriel Valenzuela | Credit: Instagram Gabriel Valenzuela "No tenemos cantidad de tiempo, pero trato que tengamos calidad cada vez que podemos estar juntos", declaraba en 2016 Valenzuela a People en Español.

