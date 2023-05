La hija de Anna Nicole Smith reaparece y ¡es idéntica a su mamá! Dannielynn Birkhead de 16 años llegó al evento con un look con el que rindió tributo a su fallecida mamá. Tienes que verla ¡está irreconocible! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir hija anna nicole smith Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic La hija de la fallecida modelo Anna Nicole Smith, Dannielynn Birkhead, se robó las miradas al llegar a la gala número 34 del Barnstable Brown Kentucky Derby Eve ataviada con un vestido largo con falda negra de tul. Lo que llamó la atención fue el top que la joven de 16 años escogió, ya que la blusa tenía fotos estampadas de Anna Nicole modelando para su exitosa y popular campaña de Guess. "Esta mostrando su sentido de la moda, pero al mismo tiempo rindiendo homenaje a su madre", dijo Larry Birkhead a People sobre la prenda de vestir de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dannielynn rinde tributo a su mamá con este top "Provenía de una colección de Guess que se agotó y [Dannielynn] la guardó para una ocasión especial", añadió. "Está hecha con fotos de algunas de las mejores campañas de Guess de Anna". hija anna nicole smith Credit: Stephen J. Cohen/Getty Images hija anna nicole smith Credit: Stephen J. Cohen/Getty Images "Ambos estamos rindiendo homenaje porque es el vigésimo aniversario de nuestra primera reunión", exclamó Larry, quien conoció a la despampanante modelo en la gala de Barnstable Brown en el 2003 cuando era un joven fotógrafo. Larry y Anna Nicole Smith "Parece que fue ayer que estaba caminando con mis bolsas de cámara, esperando por una foto decente. Terminé con mucho más. Es increíble cómo un evento puede cambiar tu vida. Y eso es lo que esta fiesta hizo por mí. Si no hubiera estado allí esa noche mi vida hubiese sido muy diferente, no hubiese conocido a Anna y tenido a nuestra hija", dijo. A medida que crece, Daniellynn se parece más y más a su madre, la exconejita de Playboy, Anna Nicole Smith, quien falleció a los 39 años debido a una sobredosis accidental el 8 de febrero de 2007. En 2013, la joven modeló para una campaña publicitaria de Guess Kids. "No soy el mejor papá, tengo mis defectos, pero hago lo mejor que puedo" aseguró Birkhead.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La hija de Anna Nicole Smith reaparece y ¡es idéntica a su mamá!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.