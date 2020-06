Critican a hija de Angélica Rivera por colgar foto donde enseña sus piernas sin depilar. Ella responde Ante las críticas que recibió, Fernanda Castro se dirigió a sus haters y envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernanda Castro, una de las hijas de la actriz Angélica Rivera y el productor de televisión José Alberto El güero Castro, fue duramente criticada en sus redes sociales luego de que publicara una foto en la que se ven sus piernas sin depilar. La cantante de 21 años colgó una imagen en su cuenta de Instagram en la que presumió sus piernas y su atuendo del día, una falda estilo animal print y zapatos deportivos de colores blanco y negro. “Animal print, panda y vello corporal”, fue el mensaje que usó para acompañar la imagen. Sus seguidores no dejaron de comentar, entre elogios y reprobaciones, sobre su estilo y confianza en sí misma al mostrarse sin filtros. Ante las críticas que recibió, la hija de La gaviota se dirigió a sus haters y envió un contundente mensaje a través de sus historias: “Por favor, ni se molesten en comentar de mis pelos en las piernas pobrecitos, no les hicieron nada a ustedes, no tienen la culpa”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra publicación, la joven escribió “pierna peluda, no me importa” y agregó “Ah, y que te valga madre en dónde tenga pelos”. Image zoom Instagram / Fernanda Castro Pero no todo fue crítica. Algunos seguidores se volcaron en apoyo y admiración a la joven por mostrar su belleza natural sin complejos. “Se debería de 'normalizar' que las mujeres tengamos las piernas peludas”, le comentaron. Ella respondió: “Es normal, solamente la gente que se deja guiar por una sociedad que ni al caso no le gusta, pero si tú quieres, deja crecer tus raíces”. Image zoom Instagram / Fernanda Castro En otro comentario le escribieron: “Todos los hemos traído así mil veces, no se hagan” a lo que Castro contestó: “No mil veces, así nacimos”.

