La hija de Alejandro Sanz sube al escenario y lo que dijo de su papá tocará tu corazón Mira la emotiva intervención de la hija de Alejandro Sanz en su concierto que te hará sonreír y llorar al mismo tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir alejandro sanz hija alma concierto cumpleanos Credit: Alejandro Sanz IG En un reciente concierto en Madrid, el reconocido cantante Alejandro Sanz vivió un momento inolvidable cuando su hija Alma se subió al escenario para expresar su amor y agradecimiento. La pequeña Alma, fruto de la relación del artista con su ex Raquel Perera, sorprendió a todos al tomar el micrófono y dirigirse al público presente en el concierto. El intérprete de "Amiga mía" ha estado inmerso en una exitosa gira, llevando su música a diferentes partes del mundo. Sin embargo, en las últimas semanas, sus mensajes en Twitter generaron preocupación entre sus seguidores. El artista compartió algunos pensamientos reflexivos y emotivos, que dieron lugar a especulaciones sobre su estado de ánimo. Relacionado: conoce a la familia de Alejandro Sanz Sin embargo, el concierto en Madrid trajo consigo un momento lleno de alegría y emoción. Después de cantar varios de sus éxitos musicales, Alejandro invitó a su hija Alma al escenario para celebrar su cumpleaños. Con una sonrisa en su rostro, el cantante le expresó su amor a su pequeña. alejandro sanz y raquel perera presentan hija alma Alejandro Sanz y Raquel Perera en el 2014 presentando a su hija Alma tras salir del hospital | Credit: NurPhoto/Corbis via Getty Images "Felicidades vida mía, te amo con todo mi corazón. Que seas muy feliz en la vida, y mira toda la gente que te ha cantado el cumpleaños feliz, ¿les quieres decir algo?". Las palabras del español de 54 años conmovieron a todos los presentes, pero fue la respuesta de la pequeña lo que realmente sorprendió a todos. Agarrando el micrófono con determinación, Alma se dirigió al público y agradeció a todos por querer a su padre y apoyarlo. "Gracias por querer a mi padre y apoyarlo" Alma SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su dulce y sincero mensaje generó una ovación de aplausos y lágrimas de emoción en el público, demostrando una vez más la conexión especial entre Alejandro Sanz y sus seguidores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La hija de Alejandro Sanz sube al escenario y lo que dijo de su papá tocará tu corazón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.