"Los hubiera invitado hombre pa' que vieran bien": La hija de Alejandro Fernández responde a las críticas de su boda Las nupcias de Camila Fernández con Francisco Barba, siguen causando controversia y ahora la cantante ha respondido a los haters con fuerza ¡Mira lo que dijo! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ceremonia se llevó a cabo en el templo de San Martín de Porres, en el corazón de la bella Guadalajara, en Jalisco, México. Ante Dios y sus seres más queridos Camila Fernández y su hoy marido Francisco Barba se dieron el sí para comenzar una nueva vida juntos. Las sorpresivas nupcias de la joven cantante, hija de Alejandro Fernández y heredera de la dinastía que fundó Don Vicente Fernández, arrancaron suspiros con sus románticas imágenes, pero como siempre ocurre, también han generado una ola de comentarios mordaces y críticas de quienes se preguntaron si era una buena idea o no casarse en estos momentos de pandemia por la COVID-19. Otros observaron que la novia no llevaba cubrebocas al caminar hacia el altar y que sus invitados no aparecían con la misma protección contra el coronavirus. “Qué gente tan irresponsable, estamos pasando una situación de contingencia y ellos sin cubrebocas”, escribió alguien bajo el video compartido por Suelta la Sopa. “Reporteros, ahí les encargo su sana distancia, recuerden el Covid-19”, señaló alguien más. Cansada de las críticas, la intérprete se apoderó de sus redes para acallar a los haters y poner las cosas en claro de una vez por todas. "Oigan dejen de inventar que mi fiesta fue de mil 500 personas jajajaja eso es imposibleeee lol". El mensaje fue seguido por otra "cartita" a los criticones que decía: "Siento que ni siquiera debería de estar aclarando nada la vdd porque lo que queríamos era una celebración en familia sin ser tan público. Todos estábamos siguiendo todos los protocolos de sanidad. Pero jajaja los hubiera invitadoooo hombre pa que vieran bien". La pareja se encuentra muy feliz tras la boda que tomó a muchos por sorpresa: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fuera de las críticas por la pandemia, la boda ha sido comentadísima por sus bellos momentos. Especialmente cuando "El Portillo" llevó del brazo a su princesa hacia el altar. Él vestido de charro, como marca la tradición de los Fernández, y ella radiante toda de blanco. Luego vino la triunfal llegada del novio cabalgando en un elegante caballo. Y ni hablar del baile de la novia con su orgulloso papá o el beso de los novios para proclamar su amor ¡Pura miel!

