¿Cómo está viviendo Alaïa la separación de sus padres? Aunque sabe que tiene sus momentos, la presentadora puertorriqueña reconoció que la niña de 6 años ha demostrado tener una gran madurez a su corta edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alaïa Toni Costa, Alaïa y Adamari López | Credit: Mezcalent (x3) Adamari López confesó recientemente en una entrevista para el programa Al rojo vivo (Telemundo) que tomó la decisión de separarse definitivamente de Toni Costa para proteger tanto su bienestar emocional como el de su hija. Y es que para la carismática conductora del show mañanero hoy Día (Telemundo) su mayor preocupación siempre ha sido su primogénita de 6 años. "Todas las que somos mamás pensamos en el bienestar de nuestros hijos, ahora mismo que la salud mental se ve tan afectada por cosas que nosotros como familia también podemos cuidar, ¿por qué no prevenir que nuestros hijos más adelante presenten a lo mejor algún trastorno que se pudo haber evitado con una decisión mejor tomada?", declaró Adamari. ¿Pero cómo está viviendo la carismática niña la separación de sus padres? "Yo creo que Alaïa es una niña más madura de lo que podemos lograr pensar, o por lo menos eso nos ha demostrado", comentó en el citado programa la jueza de la competencia de baile Así se baila (Telemundo), quien cuenta con más de 6 millones de seguidores solo en Instagram. Adamari López Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Mezcalent La que fuera villana de exitosas telenovelas como Amigas y rivales y Gata salvaje compartió que la ve "tranquila", aunque sabe "que tiene sus momentos", reconoció la conductora. "La veo tranquila, aunque sé que tiene sus momentos", se sinceró. Adamari, quien recientemente publicó un video en las redes sociales que demuestra lo bien que le sienta la soltería, reconoció que sigue trabajando para que la niña "también esté bien". Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De la misma manera que en su día se convirtieron en un ejemplo a seguir para muchas parejas, ahora que ya no están juntos Costa y López continúan siendo un referente, en esta ocasión por la admirable relación de amistad que mantienen por el bienestar de su princesa. "En términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella. Y los dos somos un equipo y los dos queremos lo mejor para ella. Y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos y siempre tendrá la puerta abierta", dejó claro la presentadora en su entrevista con Al rojo vivo.

