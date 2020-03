Alaïa se roba el show en la clase solidaria de zumba de Toni Costa La hija de Adamari López se unió a sus famosos papás en la clase solidaria de zumba que el bailarín español llevó a cabo este jueves desde su canal de YouTube. ¡Mira el vídeo! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Zumba en familia por una buena causa. Esa es la iniciativa solidaria que está llevando a cabo Toni Costa esta semana desde su canal de YouTube con el noble objetivo de recaudar fondos para ayudar a los profesionales del hospital Baptist en su lucha contra el COVID-19. La tercera de un total de cinco clases que dará el bailarín de forma gratuita a través de internet la llevó a cabo este jueves y contó con una invitada muy especial: su hija Alaïa. La niña de 5 años se unió a su papá y a su mamá Adamari López en una divertida clase de zumba que pudieron seguir en vivo miles de personas por medio de YouTube. “Haz tu donativo para ayudar a los profesionales del hospital Baptist para poder comprar máscaras y todo lo necesario en su lucha contra el COVID-19”, pidió el coreógrafo español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperarse, Alaïa logró robarle todo el protagonismo a sus famosos papás con el carisma y talento que derrochó durante los números de baile en los que participó. “¿Alaïa también baila mejor que ustedes? Porque mejor que yo sí”, comentó una de las miles de personas que siguieron la transmisión en vivo que realizó el bailarín. A Toni, por supuesto, se le caía la baba al ver a su hija siguiendo sus pasos de baile. “Lo ha hecho muy bien, no es por nada pero yo creo que lo ha hecho muy bien”, compartió tras finalizar la clase. “Justo entró en una coreografía un poquito más atrevida y hubo un poquito que rectificarla para que no hiciera movimientos que no debe, pero estuvo entretenida”. La próxima clase solidaria de zumba de Toni tendrá lugar el próximo sábado. ¿Te apuntas? Advertisement

