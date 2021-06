El emotivo reencuentro de Alaïa con la familia de Toni Costa en España El bailarín español y su hija aterrizaron este martes en el país natal de Toni para disfrutar de unas largas y merecidas vacaciones. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras un largo viaje en avión, Toni Costa y su hija Alaïa aterrizaron esta mañana en el país de origen del bailarín, España, para pasar unas largas y merecidas vacaciones en familia. "Llegamos", compartía el también instructor de Zumba a su llegada al aeropuerto de Barcelona hace tan solo unas horas a través de sus historias de Instagram. El bailarín y la pequeña fueron recibidos por varios miembros de la familia de Toni, quienes no dudaron en trasladarse hasta el aeropuerto para darles el recibimiento que se merecen. Lorena, la hermana de Toni, quien también ha hecho de su pasión por el baile su profesión, publicó una foto en Instagram en la que se puede apreciar la emoción que se palpaba en el ambiente mientras la abuela de Alaïa y su prima Noa esperaban impacientes su llegada. Toni La madre de Toni y su sobrina esperando impacientes su llegada en un aeropuerto en España | Credit: Instagram Lorena "Estamos llegando a Valencia, mi tierra, no, no me quedo en Barcelona, solamente el avión llegó ahí y mi familia me recogió", explicó Toni en otra grabación que compartió en Instagram mientras viajaba por carretera junto a su familia de camino a su ciudad natal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto Toni como Alaïa estaban muy emocionados de poder realizar este viaje juntos, tal y como reconoció el bailarín en una reciente entrevista exclusiva con People en Español. "Es la primera vez que Alaïa y yo vamos a viajar tanto tiempo solos, creo que es necesario como padre e hija compartir experiencias. Alaïa está muy contenta por este viaje, lleva haciendo la maleta desde hace una semana. Está contenta con su ropa, se lleva un montón de caramelos y chocolates para el viaje y la vamos a pasar muy bien", contaba emocionado. El bailarín y la pequeña de 6 años pasarán así los meses de verano en España, un viaje al que se unirá próximamente Adamari López, a pesar de que ambos ya no están juntos como pareja.

