Hija de actor de Pasión de Gavilanes muestra su transformación de hombre a mujer Roz, antes Grergorio, hija de reconocido actor colombiano, ha compartido su transición de sexo. "Me está gustando cómo me veo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es un hecho. Después de mucho tiempo y esfuerzo invertido por hacer su cambio, Roz Urquijo lo ha logrado. Así mismo se lo hacía saber a sus seguidores en las redes sociales, mostrando su transformación a mujer. Quien antes fuera Gregorio, ha dado el paso y lo ha compartido orgulloso, muy satisfecho con los resultados que ve en el espejo. "Genuinamente, me está gustando como me veo cada día más y más", escribió en su perfil de Instagram, donde agradeció el apoyo de quienes le han seguido en este largo camino. "Me siento muy respaldada y muy querida por ustedes. De verdad gracias otra vez", añadió. Roz es hija de los actores Mauro Urquijo y Adriana López, separados desde hace años. Su mamá mostraba encantada en sus redes a su hija a través de unas imágenes de ese cambio que ha devuelto el sentido y la ilusión a la joven. "Mi nueva rockstar: ¡Con ustedes, ROZ URKIJO!", escribió. Mauro Urquijo y su hija Roz Mauro Urquijo y su hija Roz | Credit: IG/Mauro Urquijo y Roz Urkijo Una cómplice relación que nada tiene que ver con la que le une a su padre Mauro, quien participara en telenovelas como Pasión de gavilanes, Doña Bella o La mujer en el espejo. El intérprete, casado con una mujer trans, confesó al programa colombiano La Red, de Caracol TV, que, aunque no hay relación con sus tres hijos, le gustaría "mantener más contacto con ellos". Han pasado 6 años desde la última vez que ejerció como padre, así que no ha vivido directamente la transformación de Roz. En esta entrevista se ha mostrado deseoso de poder estar a su lado y acompañarle en este proceso. "Cómo se siente, cómo piensa, cómo ve la vida, en lo que pueda ayudarle yo, ahí estoy", añadió. Una actitud que no convence demasiado al otro lado pues han sido muchos los desplantes y demasiados los años sin interés ni comunicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es por eso que Mauro les ofreció una disculpa pública en este programa. "Los amo con todo mi corazón y me gustaría tener más contacto con ellos". Pase lo que pase, si hay reconciliación o no, solo el tiempo lo dirá. Para Roz, lo más importante ahora, es que cuenta con el apoyo incondicional de sus hermanos y su madre en este proceso que abraza con toda la ilusión y la oportunidad de por fin ser quien realmente quiere.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija de actor de Pasión de Gavilanes muestra su transformación de hombre a mujer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.