El hermoso gesto de Adamari López con su ex Toni Costa a horas de la final de La casa de los famosos 2 La carismática presentadora puertorriqueña ha dejado claro que el bienestar de su hija siempre ha sido y será su prioridad y este domingo lo volvió a demostrar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Toni Costa; Adamari López | Credit: Instagram (x2) Tras más de 80 días aislados del mundo exterior, Ivonne Montero, Toni Costa, Salvador Zerboni y Nacho Casano ya están viviendo sus últimas horas dentro de La casa de los famosos (Telemundo). Esta noche, uno de ellos pondrá fin a su estancia en la casa más famosa de la televisión hispana con 200 mil euros más en su cuenta bancaria tras convertirse en el ganador o ganadora de la segunda edición del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Uno de los concursantes que podría estar recibiendo más votos, según las últimas encuestas que se han publicado a través de las redes sociales, sería el bailarín español, cuya personalidad y carisma han conquistado a muchos televidentes a lo largo de los últimos tres meses. "Me siento superafortunado y también me siento muy abrazado y muy querido por toda la gente que me ha puesto aquí entre los cuatro finalistas", expresaba recientemente el también instructor de Zumba, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en la red social Instagram. "Solamente quedan 4 personas conmigo incluido, [estamos] muy cerca de que ya acabe y una posibilidad de poder ganar, ¿por qué no? Hay que soñar", llegó a comentar. A estas alturas del concurso, cada voto –la elección está únicamente en manos del público– no solo cuenta sino que es decisivo para encumbrar a uno u otro finalista a la victoria. Consciente de ello, Adamari López tuvo este domingo un hermoso gesto con su ex. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent La presentadora ayudó a su hija Alaïa a grabar un video para invitar a la gente a seguir votando por su papá, mismo que compartió a través de la cuenta de Instagram de la pequeña, la cual es manejada por ella. "Hola amiguitos, yo soy Alaïa y como saben mi papá Toni está en La casa de los famosos y lo han apoyado tanto, ya casi se termina. Gracias por sus apoyos y síganlo apoyando. El tiempo pasa rápido", expresa la carismática niña de 7 años durante la tierna grabación. Esta no es la primera vez que Adamari apoya una iniciativa tan bonita como esta. Hace algunas semanas, cuando el bailarín estuvo nominado y se jugaba su permanencia en el reality show, también ayudó a su hija a grabar un video similar a este en el que la niña invitaba al público a votar por su papá para que este pudiera seguir concursando en La casa de los famosos. SUSCRÍBETE A NUETRO BOLETÍN "Nosotros [refiriéndose a Toni] tenemos una buena comunicación y él siempre que él quiera tiene las puertas abiertas de la casa para ir a compartir con su hija, para estar con ella, para disfrutarla, para seguir apoyándola y en eso vamos a seguir siendo familia siempre", declaraba recientemente la conductora en el programa de televisión Noches de Luz. Y es que para Adamari el bienestar de su hija siempre ha sido y será su prioridad.

