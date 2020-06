Hermanos Zurita trabajan juntos y dedican proyecto de TV a su madre Christian Bach A más de un año de la muerte de Christian Bach, sus hijos le hacen un homenaje en su nuevo proyecto laboral. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 26 de febrero del 2019 perdió la vida Christian Bach. Ahora sus hijos, Sebastián y Emiliano Zurita, debutan como productores y escritores de su primer proyecto streaming titulado Cómo sobrevivir soltero. Los hermanos revelan que esta serie está dedicada a su madre. “Obviamente, toda la serie tiene un guiño gigantesco a mi mamá”, comentó Sebastián Zurita al diario mexicano Excélsior. “Muchas veces no nos dábamos cuenta de que estaba ahí, pero cuando terminamos la serie, creo que hay una dedicatoria. Tendrán que ver hasta el último capítulo si quieren saber qué es. Es la estrella que tiene”. RELACIONADO: ¿Qué le pasaba a Christian Bach? Image zoom La actriz tuvo la oportunidad de conocer parte del proceso de creación antes de su partida. Como han mencionado en otro momento sus hijos y su esposo Humberto Zurita, era una mujer muy inteligente que siempre les daba consejos para lograr los mejores resultados en cada trabajo. “Pudimos compartir este proyecto con mi mamá, por lo menos ella supo que se vendió a Amazon y vio todo el proceso de esto”, mencionó por su parte Emiliano. “El proceso de producción fue de un año y medio de estar creando”. Image zoom En dicho programa, que se estrena este 26 de junio, Sebastián interpreta al personaje protagónico, quien tiene una serie de complicaciones en sus relaciones amorosas. Por su parte, Emiliano funge como director. “El mensaje de la serie es tomar las cosas buenas y malas de la vida, y lo que importa no es si estás triste o feliz, sino vivir ambos, porque esa es la realidad”, agregó Emiliano. “Lo importante es lo que vayas recogiendo de cada cosa”. Image zoom Instagram Sebastián Zurita SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastián y Emiliano Zurita siempre tendrán en la memoria a su querida madre Christian Bach. “Hoy por hoy, todo lo que hacemos, mi hermano y yo, es con una dedicatoria hacia mi mamá”, concluyó Sebastián.

