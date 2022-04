Hermanos Zurita revelan cómo honrarán la memoria de su madre Christian Bach Sebastián y Emiliano Zurita abren su corazón y dan a conocer los planes en honor de Christian Bach. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 26 de febrero de 2022, falleció Christian Bach. Desde entonces, sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita han seguido con su carrera profesional. Incluso, en la primera temporada de la serie Como sobrevivir soltero, producida por los mencionados vástagos, se rinde tributo a la memoria de la actriz. Ahora, los jóvenes explican cómo piensan continuar honrando a su madre. "Para nosotros es súper importante seguir trabajando en nuestros sueños y eso es lo que a mi mamá le hubiera encantado y tener a mi papá aquí apoyándonos es lo más importante", mencionó Emiliano Zurita a los medios de comunicación. "Creo que más allá de un homenaje directo, creo que nuestra carrera, nuestra vida, nuestra unión en familia es el homenaje que podemos hacer". De acuerdo con el hijo menor de Humberto Zurita, seguir adelante con todos los planes que tenían antes de la muerte de su madre, quien los guió y asesoró hasta donde le fue posible, es también una forma de mostrarle su respeto. "Para nosotros no hay nada mejor que estos proyectos que salieron de tanto amor y que le platicamos a ella y ahora estén encontrando un publico que en verdad quiere ver más de su historia y para nosotros eso es lo más bonito que le podemos dar a ella y espero que como mi papá, ella pueda estar muy orgullosa de lo que estamos haciendo", agregó Emiliano Zurita. CHRISTIANBACHeHIJOSAlfombraPapitoQuerido03 Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, los hermanos Zurita descartan hacer una serie biográfica sobre su familia, el primogénito, Sebastián, confiesa que le gustaría vivir una historia de amor como la de sus padres. "Esa sería la meta de vida de todo mundo, creo, pero pues bueno esas cosas ojalá sucedan y creo que para que sucedan es porque conociste a suficientes personas, has vivido lo suficiente para saber escoger y pues bueno yo soy bastante inmaduro", concluyó.

