Los hermanos Siller presumen de cuerpazos en el Caribe mexicano Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eugenio Siller Credit: Instagram (x2) Eugenio y Mundo Siller disfrutan de unos días de sol y playa en una de las áreas turísticas más conocidas de México. Mira las fotos. Empezar galería Eugenio Siller Eugenio Siller Credit: Instagram Eugenio Siller A sus 41 años, el inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos (2007) y Mi Pecado (2009) se ve mejor que nunca. El musculoso y trabajado cuerpo que luce en esta imagen no deja lugar a dudas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Mundo Siller Mundo Siller Credit: Instagram Mundo Siller Su hermano, quien también es actor, no se queda atrás. La foto habla por sí sola. 2 de 7 Ver Todo Eugenio Siller Eugenio Siller Credit: Instagram Eugenio Siller El actor mexicano triunfó recientemente con la exitosa serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, donde dio vida a José María, un personaje que lo sacó completamente de su zona de confort. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Mundo Siller Mundo Siller Credit: Instagram Mundo Siller Mundo formó parte recientemente del elenco de la segunda temporada de la telenovela Corona de lágrimas, donde tuvo una participación pequeña como instructor de un gimnasio. 4 de 7 Ver Todo Eugenio Siller Eugenio Siller Credit: Instagram Eugenio Siller "Estás recién sacado del taller de escultura" o "Perfección de hombre", fueron algunos de los cientos de comentarios y piropos que no tardaron en invadir la publicación del actor. 5 de 7 Ver Todo Mundo Siller Mundo Siller Credit: Instagram Mundo Siller "Día muy activo en la playa. Hoy tocó kayak", escribió Mundo junto a esta foto que publicó a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con algo más de 20 mil seguidores. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eugenio Siller Eugenio Siller Credit: Instagram Eugenio Siller "Cada mañana... respira y relax", fueron las palabras con las que Eugenio acompañó esta instantánea. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los hermanos Siller presumen de cuerpazos en el Caribe mexicano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.