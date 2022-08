¿Por qué se ha visto al hermano de Shakira en el piso de Gerard Piqué? El hermano se Shakira se encuentra al lado de la cantante en estos momentos tan complicados que atraviesa tras su separación de Gerard Piqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras muchas especulaciones sobre una posible relación sentimental de Gerard Piqué con otra mujer, el futbolista presentó públicamente a su novia, Clara Chía Martí, hace tan solo unas semanas. La pareja se mostró muy cariñosa durante un concierto, y ambos compartieron besos y abrazos sin importarles la presencia de la prensa. Al parecer, la publicación de estas imágenes por parte de los medios de comunicación habría afectado mucho a Shakira, quien se encontraría refugiada en sus hijos y contaría con el apoyo incondicional hermano Tonino, quien estos días se encuentra con ella su casa de Barcelona. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Mezcalent / Instagram Gerard Piqué En estos duros momentos, Tonino está volcado con Shakira, y aunque públicamente prefiere no hacer declaraciones sobre el estado anímico de su hermana, en los últimos días apenas se separa de su lado. Mientras la colombiana permanece en su domicilio de Barcelona tras un viaje relámpago a Miami, su hermano es quien se encarga de cumplir con las gestiones pendientes de la cantante para que ella no tenga que salir a la calle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tío de Sasha y Milan incluso estaría siendo el mediador en la batalla que la artista y el futbolista mantienen por la custodia de sus hijos, y por ese motivo habría sido visto en el piso de soltero que Gerard adquirió tras la separación. Al mismo tiempo, la abogada de Shakira fue captada llegando a casa de la colombiana y fue preguntada por la prensa española sobre la posible mudanza de Shakira y sus hijos a Miami, a lo que respondía: "Lo importante es el bienestar de los niños. Si hay algo lo sabrán al final". Según publica la cadena de televisión española Tele5, los hijos de Shakira ya habrían conocido a la novia de su padre, de 23 años, durante un evento gamer, y la joven incluso se habría quedado al cuidado de los menores durante dicho evento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Por qué se ha visto al hermano de Shakira en el piso de Gerard Piqué?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.