Hermano de Ricky Martin revela quién acusa al artista de violencia doméstica Eric Martin rompió el silencio y envió un rotundo mensaje a quien acusó a su hermano Ricky de violencia doméstica. Al parecer se trata de un miembro de la familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic En medio del revuelo que vive Ricky Martin luego de que fuera acusado de violencia doméstica, su hermano Eric Martin rompió el silencio y envió un rotundo mensaje a quien puso la demanda, que al parecer se trata de un miembro de la familia. Hasta ahora se conocía que la persona no identificada que solicitó una orden de alejamiento habría alegado que mantenía una relación con el boricua por siete meses, y que hace dos meses terminaron su supuesto romance. No obstante, ahora el hermano del intérprete de "La mordidita" ha revelado que el demandante no es una expareja sino que sería su sobrino, aunque no precisó cuál. Ricky Martin Credit: Photo by Jamie McCarthy/WireImage "Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma", dijo Eric en un video en vivo a través de sus redes sociales. "Que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos y hemos estado luchando toda la vida por eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero yo ya estoy cansado de estar callado y si se destapó la olla de grillo. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54 [de violencia doméstica]. No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad". "Lo que yo puedo decir aquí es que mi sobrinito, espero que escuche esto. Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo", añadió. Eric insistió en que "no todo el que usa la ley de protección está diciendo la verdad", y aseguró que no cree que Ricky sea capaz de hacer lo que su sobrino dice. "A mi hermano mayor yo no lo creo capaz", sostuvo. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: (Photo by Dominique Charriau/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de que un juez aceptara emitir la orden de alejamiento, Ricky Martin salió en su defensa. "La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", dijo en un comunicado. "Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón", indicó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hermano de Ricky Martin revela quién acusa al artista de violencia doméstica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.