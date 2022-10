Hermano de Ricky Martin lo defiende tras la aparición de nuevos detalles de las acusaciones de abuso de su sobrino El cantante puertorriqueño Ricky Martin prosigue su batalla legal con su sobrino Denis Sánchez, quien presentó un documento en que detalla los supuestos abusos de que acusa al astro puertorriqueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Martin Torres, hermano de Ricky Martin, salió este jueves en defensa del cantante luego de la aparición de un documento en el que el sobrino que acusó al astro boricua detalla los supuestos abusos a los que le sometió. A través de un comunicado, Martin Torres aseguró que su hermano sería incapaz de dañar a otro ser humano y pidió no juzgar al intérprete hasta que finalice el proceso legal. "Desde el pasado mes de julio, nuestra familia ha estado sumida en una profunda pena. Han sido días largos que mi hermano Ricky ha sabido enfrentar con entereza y valentía", expresó. "Hoy, como su hermano menor, siento la responsabilidad de unirme públicamente a las voces que apoyan su integridad". El comunicado del hermano del cantante se divulgó días después de que se filtrara una moción en la que el joven detalla cómo su tío presuntamente abusó de él cuando aún era un niño. De acuerdo al texto divulgado por el programa de televisión puertorriqueño La Comay, Sánchez relata explícitamente lo que supuestamente vivió en su cumpleaños número 11 a manos de su famoso tío. "En el camerino del Teatro Marquis [de Nueva York], para mi cumpleaños número 11, la parte querellante me realizó actos orogenitales hasta el punto de mi eyaculación", dice en el documento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricky Martin Credit: Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video En su comunicado, el hermano menor del cantante niega enfáticamente que Ricky haya sido capaz de tal acto y reitera que sigue sin conocer los motivos que llevaron a su sobrino a lanzar estas acusaciones. "No sé en qué condición emocional se encuentra nuestro sobrino, qué lo ha llevado a actuar de esta forma, acusando a mi hermano de unos hechos que no voy a repetir en esta comunicación porque sería hacerme eco de los mismos", escribió. "Yo conozco a Enrique Martín Morales, mi hermano. Él es incapaz de hacerle daño a ningún ser humano y mucho menos de abusar de la inocencia de un niño, siendo él un defensor de los derechos de los menores por tantos años. Ricky cuenta con todo mi apoyo y total solidaridad en este momento y siempre, como ha sido desde que éramos niños". Por el momento, el cantante no ha reaccionado ante los nuevos hechos. Sin embargo, su abogado calificó la filtración del texto como una nueva agresión por parte del sobrino del cantante, con la finalidad de dañar su reputación. "El muchacho es quien le entregó a la prensa esa moción", dijo el abogado José Andreu durante una conferencia de prensa. "Eso constituye una violación a la orden [de protección del cantante]". La contrademanda del intérprete continúa en los tribunales.

