EXCLUSIVA Hermano de Mónica Spear y su pareja adoptan a la hija de la fallecida actriz Ricardo Spear y su pareja, la actriz Daniela Bueno, se convirtieron legalmente en padres de Maya en agosto de este año. "Nuestra familia se construye desde la voluntad y este lazo es para siempre", asegura Daniela a People en Español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maya Berry Spear y familia Ricardo Spear y Daniela Bueno, padres adoptivos de Maya | Credit: Cortesía La hija de Mónica Spear, Maya Berry Spear, ha crecido rodeada del amor de su familia materna en Orlando, FL. Sus abuelos, Rafael Spear e Inge Mootz, pasaron a ser los tutores legales de la niña tras la trágica muerte en 2014 de la actriz venezolana. Durante todos estos años, los hermanos de Mónica han estado muy presentes en la vida de Maya, especialmente Ricardo Spear, quien "siempre mostró mucho interés por el bienestar de Maya". "Yo fui testigo de cómo él se ocupó, en ese momento desde su rol de tío, de darle valores y colmarla de amor", cuenta Daniela Bueno, pareja del hermano de Mónica, a People en Español. "Ricardo tiene un corazón generoso y siempre ha sido muy protector y amoroso con ella". Por eso, cuando durante el último trimestre de 2021, Ricardo y Daniela recibieron la noticia de que la hoy adolescente de 14 años podría ser parte de su familia si así lo querían, sin titubear dijeron que sí. "Sabíamos que comprendía una gran responsabilidad, sin embargo, la asumimos y hoy estamos felices por las decisiones que hemos tomado", asegura Daniela. Ha sido muy bello crear este vínculo con Maya. Ella me escogió y yo a ella — Daniela Bueno Maya Berry Spear Ricardo Spear y Maya | Credit: Cortesía La pareja ha vivido con Maya desde diciembre de 2021. "Durante este tiempo estuvimos haciendo todo lo pertinente a la legalidad de Maya y proceso de adopción", explica. Hasta que finalmente el 31 de agosto de 2021 tuvieron una resolución positiva. "Fue una hermosa y muy conmovedora noticia para nosotros. Es un nuevo inicio para Maya y para nosotros también, el futuro está lleno de retos, pero nos sentimos muy afortunados de tenernos". Deseo tener la sabiduría necesaria para brindarle a la mejor mamá que yo pueda ser — Daniela Bueno Maya Berry Spear y familia Daniela Bueno y Maya | Credit: Cortesía Daniela reconoce que "ha sido muy bello crear este vínculo con Maya", a quien define como "una joven muy despierta, amorosa, inteligente y sensible". "Ella me escogió y yo a ella", asevera. Hoy los tres conforman una bella familia que ha establecido su base en Estados Unidos. "Nuestra familia se construye desde la voluntad y este lazo es para siempre", comenta Daniela. "Deseo tener la sabiduría necesaria para brindarle a la mejor mamá que yo pueda ser". A veces bromeamos o fantaseamos con la idea de que todo esto fue un plan de Mona, por la forma tan particular en la que ella nos presentó — DANIELA bUENO Maya Berry Spear Ricardo Spear, Daniela Bueno y Maya | Credit: Cortesía Mónica Spear fue la Cupido Ricardo y Daniela se conocieron en 2007 curiosamente gracias a Mónica. La actriz los presentó durante un viaje que hizo a Valencia, Venezuela. "Desde ese momento él y yo fuimos muy buenos amigos y, aunque siempre tuvimos distancia por medio porque vivíamos en países diferentes, creamos una relación hermosa y de mucha confianza", cuenta Daniela. Mónica Spear Mónica Spear | Credit: Mezcalent Maya no tiene Instagram, ni ningún tipo de red social, y veo con mucha preocupación cómo personas se apropian de su imagen y voz — Daniela Bueno No fue, sin embargo, hasta finales de 2020, luego de casi tres lustros de amistad, cuando iniciaron una relación de pareja. "A veces bromeamos o fantaseamos con la idea de que todo esto fue un plan de Mona, por la forma tan particular en la que ella nos presentó", confiesa. Mensaje a los seguidores de Mónica Debido a que existen varios perfiles que se hacen pasar por ella, Daniela quiere dejar claro que Maya no tiene presencia en ninguna red social. "Algo que me gustaría que supieran los seguidores de Mónica Spear, quienes han demostrado tanto cariño durante todo este tiempo, es que Maya no tiene Instagram, ni ningún tipo de red social, y veo con mucha preocupación cómo personas se apropian de su imagen y voz. No entiendo porqué hacen estas cosas".

