Familia de Valentín Elizalde lo recuerdan en su aniversario luctuoso: "Se fue de la manera más horrible" El hermano y la hija del cantante no olvidan el trágico incidente que acabó con la vida del ídolo de la música regional mexicana. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han pasado 14 años desde el violento asesinato del cantante Valentín Elizalde y aunque su ausencia sigue siendo una herida abierta en el corazón de su hermano Francisco El Gallo Elizalde, la tristeza ya no es dueña del más pequeño de la dinastía Elizalde. Este año, en el aniversario luctuoso del llamado Gallo de oro, su hermano decidió recordarlo con alegría interpretando uno de sus grandes éxitos. “Recordando a nuestro Gallo de oro con mis compas [amigos] de La Ventaja”, escribió el intérprete de 35 años junto a un vídeo interpretando el tema "Nada" en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Valentina Elizalde, una de las tres hijas del fallecido cantante, intenta mantener una sonrisa en esta fecha —no sin reprochar el tiroteo sucedido en Reynosa, Tamaulipas, México en noviembre del 2006 que la obligó a crecer sin su padre. “Hoy hace 14 años nos arrebataron a un padre, un hermano, un ídolo, una persona que no tenía problemas con nadie, que siempre estaba cuando lo necesitábamos y se fue de la manera más horrible”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del cantante. “Gracias a eso he crecido sin un padre. Ha sido muy difícil para mí y mi familia, pero a pesar de eso tratamos de recordarlo con una sonrisa y estamos orgullosos de todo lo que logró en vida como persona y como cantante”. La joven adolescente que sigue los pasos del ídolo de la música regional mexicana también recordó a su padre con un cariñoso mensaje. “Te toco irte antes de tiempo, pero nos volveremos a encontrar. Gracias por ser mi ejemplo a seguir y por dejarnos tu música para seguir escuchando tu voz aunque no estés con nosotros. Por siempre vivo en mi corazón”, escribió. Image zoom Credit: Instagram (2) Tras más de una década, el terrible incidente que causó la muerte del músico sigue sin esclarecerse. El cantante fue abatido a balazos a la salida de una presentación en Tamaulipas. Junto a él también fallecieron su representante Mario Mendoza y su chófer Raymundo Ballesteros. Tenía 27 años. Esta tarde, la familia del Gallo de oro llevará a cabo una misa en su honor.

